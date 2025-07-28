Новости Игры 28.07.2025 comment views icon

Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad

Канадский тактический шутер Squad выразил поддержку Украине — разработчики объявили, что новой фракцией станут Вооруженные силы Украины.

Студия Offworld Industries подтвердила: украинские военные будут частью большого обновления, которое запланировано до конца 2025 года. Разработчики приняли решение не только из-за войны, а еще и потому, что украинцы очень активно играют в Squad. Наша страна стабильно входит в топ-4 стран по количеству активных пользователей.

Вместе с появлением ВСУ обновление получит биом Восточной Европы — создатели обещают переделать ландшафт, растительность, здания и объекты. Также в игру завезут новую систему формирования отрядов, механику «похвал» для взаимной поддержки игроков и свежую графику благодаря переходу на Unreal Engine 5.

Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Предыдущие модели ВСУ в Squad / Offworld Industries

Работа над украинскими моделями уже кипит. В Steam-сообществе студия поделилась первыми концептами. Один из бойцов чем-то похож на Сырского.

Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Предыдущие модели ВСУ в Squad / Offworld Industries

Фракция ВСУ станет частью версии 10.0, но перед этим выйдет еще один большой апдейт — 9.0. Он принесет новую физику транспорта, освещение, обновленную карту Аль-Басра и переведет Squad на Unreal Engine 5. Оба обновления — ключевые. Меньших патчей до конца года разработчики не планируют.

Squad вышла в 2020-м, а с тех пор набрала 84% положительных отзывов в Steam из более 150 тыс. рецензий. Игру хвалят за реалистичность, кооперативность и крутую боевую механику. К тому же тайтл имеет полноценную украинскую локализацию. Напомним, что ранее Mantaliss тоже добавил украинских военных в свою экшн-игру Warbox.

Источник: Squad 

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