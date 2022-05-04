В экшн-песочнице Warbox появятся военные ВСУ

Разработчик Mantaliss добавит в свою экшн-игру Warbox украинские вооруженные силы. Ожидать появления ВСУ стоит в течение нескольких недель (войска рф там уже есть). Об этом сообщил актер озвучки и блогер Денис Швецов, также известный как Rendaros UA.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Экшн-песочница позволяет самостоятельно моделировать перестрелки с помощью интеллектуального ИИ. Пользователь создает свой сценарий и может не только наблюдать за процессом, но и управлять любым бойцом. Встроенная система настройки фракций позволяет делать уникальных юнитов конкретных стран, а также определять роли для каждого солдата.

В игре военные каждой представленной страны говорят на национальном языке. Warbox доступна на ПК через Steam.

В марте GSC Game World изменила написание подзаголовка S.T.A.L.K.E.R. 2 с российской транслитерации Heart of ChErnobyl на правильную украинскую — Heart of ChOrnobyl.