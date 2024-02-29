«Воздушная тревога» теперь отправляет дополнительные оповещения о повышенной опасности — приближении ракет или БПЛА

Разработчики из Ajax Systems и Stfalcon подготовили обновленную версию приложения «Воздушная тревога». Теперь оно способно отправлять предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и общинах. Так, версия 6.0 будет отправлять уведомления о приближении ракеты или БПЛА дополнительно во время действия общей тревоги. Такие объявления позволят оповещать людей об угрозе именно для их локации.

Обновленная «Воздушная тревога» 6.0 также имеет несколько других дополнительных функций:

настройка громкости оповещения «Повышенная опасность!»;

оповещения, если сообщения «Повышенная опасность!» перестают поступать.

Отмечается, что информацию обо всех видах опасности передают ответственные дежурные Гражданской Защиты в военных областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Новая версия приложения «Воздушная тревога» 6.0 уже доступна для загрузки в Google Play Market и AppStore.

Также разработчики выпустили отдельное приложение-виджет «Карта тревог», которое можно добавить на экран телефона для постоянного мониторинга ситуации с безопасностью. Виджет можно скачать для пользователей iOS и Android.

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