Впервые в мире: лазерная связь между самолетом и спутником работала со скоростью 1 Гбит/с

Американская оборонно-техническая компания General Atomics совместно с канадской компанией  Kepler Communications успешно испытала прототип системы лазерной связи во время полета самолета. 

По результатам испытания, удалось передать данные со скоростью до 1 Гбит/с между самолетом De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter и спутником Kepler на низкой околоземной орбите. Это продемонстрировало серьезный потенциал системы лазерной связи для будущего высокоскоростного соединения. В таком случае традиционные системы радиосвязи могут оказаться неэффективными и устаревшими.

В отличие от передачи данных по оптоволоконным кабелям, передача информации по воздуху гораздо сложнее. Передача же данных от объекта, движущегося в атмосфере, к высокоскоростному приемнику, движущемуся вне атмосферы, — это, конечно, совсем другая задача. Однако General Atomics и Kepler Communications доказали, что это возможно. 

Оптический терминал связи, разработанный General Atomic, был установлен на крыше самолета и успешно установил связь со спутником Kepler, также совместимым с конструкциями спутников Tranche-0 Агентства космического развития США (SDA). 

Оптический терминал был разработан в рамках программы SDA «Пролиферированная архитектура космического истребителя». Терминал построен на базе лазера мощностью 10 Вт с технической дальностью действия 5,5 тыс. км и максимальной скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с. Однако в этом испытании передавать данные необходимо было на значительно меньшее расстояние. Пиковая скорость передачи данных составила 1 Гбит/с. 

«Воздушный OCT выполнил наведение, отслеживание и захват спутника, совместимого с Tranche 0, а затем передал пакеты данных для проверки работоспособности восходящей и нисходящей линий связи. Наш OCT предназначен для устранения пробелов в связи, обеспечивая безопасную и надежную передачу данных для поддержки тактических и оперативных задач», — объяснил президент General Atomic-EMS Скотт Форни. 

Главным достижением этого испытания и настоящим успехом для его участников стало то, что оно доказало возможность успешного взаимодействия устройств от разных поставщиков с использованием нового лазерного стандарта передачи данных. Для будущих демонстраций General Atomic построила несколько новых систем OCT, которые будут запущены на космических платформах GA-75 в 2026 году, демонстрируя лазерную связь со спутниками SDA, совместимыми с Tranche-1.

Источники: New Atlas; Tom’sHardware

Сообщить об опечатке

