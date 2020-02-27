Впервые за четыре года Google Translate получил поддержку новых языков, включая уйгурский





В Google Translate появилось пять новых языков, в результате чего их общее количество достигло 108. По словам компании, этот первое обновление базы сервиса за последние четыре года. Среди новых языков – татарский, туркменский, уйгурский, киньяруанда и одия. Количество носителей всех пяти языков составляет около 75 млн человек по всему миру.

Одной из проблем поддержки этих языков в прошлом было то, что в интернете банально не хватало примеров текста, с помощью которых можно было бы обучать алгоритмы машинного обучения. Другая проблема – нехватка людей, которые могли бы помочь Google усовершенствовать эти алгоритмы. По словам компании, в последние несколько лет наблюдается прогресс в обоих направлениях.

Обновление начнёт развёртываться среди 1% пользователей Google Translate и в ближайшие дни это число будет расти, включая платформы Android и iOS. Для пяти новых языков будет доступен как перевод обычного текста, так и веб-страниц, а для трёх из них – ещё и поддержка ввода с виртуальной клавиатуры: киньяруанды, татарского и уйгурского.

Поддержка Google уйгурского языка имеет особое геополитическое значение. На нём говорят 12 млн человек, проживающих преимущественно в автономном регионе Синьцзян на северо-западе Китая. За последние несколько лет китайское правительство использует тоталитарные методы в отношении тюрков и других мусульманских меньшинств, включая наблюдения, ограничение на передвижения, содержание под стражей в лагерях перевоспитания под видом национальной безопасности. Всё это вызывает тревогу остального мира по поводу нарушений прав человека.

Источник: The Verge