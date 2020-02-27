Новости
Впервые за четыре года Google Translate получил поддержку новых языков, включая уйгурский

Впервые за четыре года Google Translate получил поддержку новых языков, включая уйгурский

Впервые за четыре года Google Translate получил поддержку новых языков, включая уйгурский


В Google Translate появилось пять новых языков, в результате чего их общее количество достигло 108. По словам компании, этот первое обновление базы сервиса за последние четыре года. Среди новых языков – татарский, туркменский, уйгурский, киньяруанда и одия. Количество носителей всех пяти языков составляет около 75 млн человек по всему миру.

Одной из проблем поддержки этих языков в прошлом было то, что в интернете банально не хватало примеров текста, с помощью которых можно было бы обучать алгоритмы машинного обучения. Другая проблема – нехватка людей, которые могли бы помочь Google усовершенствовать эти алгоритмы. По словам компании, в последние несколько лет наблюдается прогресс в обоих направлениях.

Обновление начнёт развёртываться среди 1% пользователей Google Translate и в ближайшие дни это число будет расти, включая платформы Android и iOS. Для пяти новых языков будет доступен как перевод обычного текста, так и веб-страниц, а для трёх из них – ещё и поддержка ввода с виртуальной клавиатуры: киньяруанды, татарского и уйгурского.

Поддержка Google уйгурского языка имеет особое геополитическое значение. На нём говорят 12 млн человек, проживающих преимущественно в автономном регионе Синьцзян на северо-западе Китая. За последние несколько лет китайское правительство использует тоталитарные методы в отношении тюрков и других мусульманских меньшинств, включая наблюдения, ограничение на передвижения, содержание под стражей в лагерях перевоспитания под видом национальной безопасности. Всё это вызывает тревогу остального мира по поводу нарушений прав человека.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить