Новости Устройства 24.08.2023 в 12:55

VR-гарнитура Meta Quest 3 уже засветилась в видео распаковки

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Как ожидается, новая гарнитура виртуальной реальности Meta Quest 3 появится на рынке осенью этого года. Но кому-то уже посчастливилось заполучить это устройство в свои руки. В X (Twitter) уже появилось короткое видео распаковки гарнитуры.

Meta Quest 3 поставляется в коричневой коробке, которая помимо самой гарнитуры содержит два контроллера Touch Plus. Все выглядит точно так же, как продемонстрировала Meta, когда анонсировала гарнитуру в июне.

Нет ничего удивительного в том, что Meta уже подготовила розничную упаковку для своего грядущего устройства. Новая гарнитура виртуальной реальности, по всей видимости, Quest 3, недавно появилась в базе данных FCC. Это означает, что устройство разрешено к продаже в США, а следовательно, уже полностью готово. Поэтому Meta, вероятно, готовится вскоре выпустить новинку.

Компания пообещала поделиться более подробной информацией о гарнитуре Meta Quest 3 на мероприятии Meta Connect, которое стартует 27 сентября.

Источник: The Verge

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Мамо, я став айтішником і все це через нього: Apple MacBook Pro 13 Mid 2009
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Блоги
Блокування IXBT GAMES: перемога чи зрада
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/bodr_dogs_a008-magic-magic-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/bodr_dogs_a008-magic-magic-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/bodr_dogs_a008-magic-magic-150x150.jpg

kon86

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить