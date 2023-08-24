VR-гарнитура Meta Quest 3 уже засветилась в видео распаковки

Как ожидается, новая гарнитура виртуальной реальности Meta Quest 3 появится на рынке осенью этого года. Но кому-то уже посчастливилось заполучить это устройство в свои руки. В X (Twitter) уже появилось короткое видео распаковки гарнитуры.

Meta Quest 3 поставляется в коричневой коробке, которая помимо самой гарнитуры содержит два контроллера Touch Plus. Все выглядит точно так же, как продемонстрировала Meta, когда анонсировала гарнитуру в июне.

Нет ничего удивительного в том, что Meta уже подготовила розничную упаковку для своего грядущего устройства. Новая гарнитура виртуальной реальности, по всей видимости, Quest 3, недавно появилась в базе данных FCC. Это означает, что устройство разрешено к продаже в США, а следовательно, уже полностью готово. Поэтому Meta, вероятно, готовится вскоре выпустить новинку.

Компания пообещала поделиться более подробной информацией о гарнитуре Meta Quest 3 на мероприятии Meta Connect, которое стартует 27 сентября.

Источник: The Verge