ВРУ ввела «налоговые каникулы» на время карантина: проверки отменяются, сроки подачи деклараций переносятся, ЕСВ для ФЛП отменён на 2 месяца
Вместе с законопроектом №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» на внеочередном заседании 17 марта ВРУ также проголосовала и за законопроект №3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)». Его поддержали 359 народных депутатов.
Законопроект предусматривает некоторые налоговые послабления (так называемые «налоговые каникулы») во время действия карантина, вызванного вспышкой коронавируса. Напомним, он действует в стране как минимум до 3 апреля 2020 года. В частности, законопроект №3220 предусматривает следующее:
- За нарушения налогового законодательства в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года штрафы налагать не будут.
- С 18 марта по 18 мая 2020 года действует мораторий на проведение проверок налогоплательщиков.
- Срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах физических лиц продлевается до 1 июля 2020 года.
- Плата за землю за период с 1 марта до 30 апреля 2020 года не начисляется и не уплачивается.
- Объекты нежилой недвижимости, принадлежащие физическим или юридическим лицам, не облагаются налогом на недвижимое имущество с 1 марта до 30 апреля 2020 года.
- ФЛП, в том числе, на упрощённой системе налогообложения, временно освобождаются от уплаты ЕСВ в периоды с 1 по 31 марта 2020 года и с 1 по 30 апреля 2020 года. Такие ФЛП могут решить самостоятельно уплатить ЕСВ в указанные периоды. Штрафы за несвоевременную уплату ЕСВ не применяются.
- В периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 года предпринимателям на едином налоге не насчитывается пеня. Насчитанная за эти периоды пеня подлежит списанию.
- Отсрочивается введение в действие норм законов о РРО для представителей сферы розничной торговли. В частности, переходной период для ФЛП, который ранее устанавливался с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года, переносится на период с 1 января 2021 года до 1 апреля 2021 года. Это — период, в котором ФЛП-торговцы с доходом менее 1 млн грн в год всё ещё могут не использовать РРО (за исключением предпринимателей, которые торгуют технически сложными товарами, лекарственными препаратами и медицинскими услугами, ювелиркой, б/у-товарами и т.д.).
Вместе с тем, в документе есть норма о том, что если заёмщик просрочил выплаты по кредиту с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, он не несёт за это ответственности перед кредитором.
Источник: AIN
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- С 16 марта Украина также закрыла границы для иностранцев, ограничив пассажирское авиасообщение.
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- По состоянию на утро 17 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели более 182 тыс. человек, выздоровели почти 80 тысяч человек, умерли более 7,1 тыс. человек.