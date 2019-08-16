Все ближе к выпуску. Потенциальные хиты Redmi 8 и Redmi Note 8 получили одобрение китайских регуляторов 3C и TENAA





Фото: Актуальная модель Redmi Note 7

Следующим смартфоном Redmi станет Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой — преемник нынешней сверхпопулярной модели Redmi Note 7, которым суббренд Xiaomi уже давно вовсю дразнит общественность. Точная дата официальной премьеры новинки пока остается неизвестной, но премьера явно состоится в самое ближайшее время, учитывая, что устройство уже начало получать необходимые одобрения от различных регуляторов.

Так, в базе данных китайского сертификационного агентства 3C (China Quality Certification Center) появились смартфоны с модельными номерами M1906G7E/T и M1908C3IE/C (для справки, индекс М19 указывает на принадлежность к модельному ряду 2019 года). В базе данных 3C не указываются подробные характеристики. Известно только то, что первая модель поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт, как нынешняя модель Redmi Note 7, а в комплект поставки второй входит зарядное устройство мощностью 10 Вт (сила тока 2 А при напряжении 5 В). Наблюдатели уверены, что Redmi Note 8 принадлежит номер M1906G7E/T. Есть версия, что будет два варианта по аналогии с Redmi Note 7 и Note 7 Pro. Буквально на днях вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин делился роликом, демонстрирующим потенциальный Redmi Note 8 Pro с четырехмодульной камерой на конвейерное ленте.

Что касается модели с каталожным номером M1908C3IE/C, она уже прошла сертификационные испытания TENAA, но пока что есть только фотографии устройства.

Это может начальная модель Redmi 8, идущая на смену модели Redmi 7, вышедшей в марте. В пользу этого указывает надпись Redmi на нижней рамки под экраном с вырезом, а также то, что устройство оснащено лишь двойной основной камерой. Подробности о характеристиках новинки пока в базе отсутствуют, так как в TENAA изначально публикует фотографии, а спустя день-два появляется информация о технических параметрах.

В сети уже появился качественный рендер предполагаемого Redmi 8, созданный на базе фото TENAA.

А вот неофициальный рендер Redmi Note 8:

Источник: Gizmochina (2)