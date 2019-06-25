Вслед за «Укрпоштой»: «Укрзалізниця» рассчитывает получить сотни миллионов гривен от сдачи имущества в аренду





В прошлом году «Укрпошта» начала сдавать недвижимость в аренду — и по итогам первого квартала 2019 года государственный оператор почтовой связи впервые за долгое время зафиксировал прибыль. И вот сейчас стало известно, что одно из ключевых транспортных госпредприятий решило пойти по тому же пути. Конечно же, речь о государственном операторе железнодорожных транспортных перевозок, компании «Укрзалізниця» (УЗ). Соответствующее объявление сделал глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Сегодня моё особое «наконец» — «Укрзалізниця» начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания — один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине», — написал он.

«Укрзалізниця» будет сдавать объекты в аренду через площадку государственных электронных торгов ProZorro. Это будут как нежилые помещения административных зданий, склады вокзалов, так и локомотивные и вагонные депо.

Якби всі списи, які ми ламали під час підготовки сьогоднішньої події, зібрати разом – точно вийшов би непоганий лот… Опубліковано Євгеном Кравцовим Понеділок, 24 червня 2019 р.

24 июня компания разместила лоты на более чем 30 объектов, аукционы по ним запланированы на 3 и 8 июля. В ближайшее время «Укрзалізниця» планирует выставить на торги еще 40 объектов.

«И что нам с того? Теперь никаких «а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?». Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, естественно, деньги в компанию (планируем сотни миллионов гривен, но точно смогу сказать уже исходя из практики)», — подчеркнул Кравцов.

В УЗ планируют отчитываться о статистике проведения аукционов и успешных лотах. Крупные лоты обещают публиковать отдельно, чтобы привлечь внимание всех заинтересованных.

Остается добавить, что начала участвовать в аукционах на платформе ProZorro в конце 2018 года, и за четыре месяца компания дополнительно получила более 35 млн грн доходов.

Источник: Евгений Кравцов Facebook и biz.liga.net