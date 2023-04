Redfall не будет поддерживать 60 FPS во время релиза на консолях Xbox – режим производительности обещают добавить в обновлении «позже»

Один из самых ожидаемых выпусков в этом году на Xbox – Redfall – не получит режим производительности 60 FPS во время релиза.

Игра будет ограничена разрешением 4K и 30 FPS для консолей Series X, и 1440p и 30 FPS для Series S, сообщают разработчики в Twitter.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW

— Redfall (@playRedfall) April 12, 2023