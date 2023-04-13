Redfall не будет поддерживать 60 FPS во время релиза на консолях Xbox – режим производительности обещают добавить в обновлении «позже»

Один из самых ожидаемых выпусков в этом году на Xbox – Redfall – не получит режим производительности 60 FPS во время релиза.

Курс PM в IT. Тебе навчатимуть найкращі . Хочу на курс

Игра будет ограничена разрешением 4K и 30 FPS для консолей Series X, и 1440p и 30 FPS для Series S, сообщают разработчики в Twitter.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Объявление в преддверии выхода игры 2 мая особенно разочаровывает. Одни поклонники в комментариях пишут, что шутер будет выглядеть вяло, а другие заявляют, что не будут играть в Redfall, пока не выйдет обновление с режимом производительности.

Разработчики говорят, что это произойдет немного «позже» – без указания точных дат.

Redfall — это шутер от первого лица от разработчиков Arkane Austin, который будет выпущен Bethesda Softworks для Microsoft Windows и Xbox Series X/S в мае 2023 года. Сюжетная история, разворачивающаяся в выдуманном островном городе Редфолл, повествует о группе из четырех протагонистов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира после того, как в результате неудачного научного эксперимента город заполонили вампиры. Пользователи могут играть от лица криптозоолога и изобретателя Девиндера Крусли, студента-телекинетика Лейлу Эллисон, боевого инженера Реми де ла Росу или сверхъестественного снайпера Джейкоба Бойера.

Ранее на официальном сайте Bethesda сообщили, что Redfall потребует постоянного подключения к интернету, даже для игры в одиночку. Также понадобится аккаунт Bethesda.net, связанный с идентификатором Steam/Xbox.