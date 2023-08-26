Второй сезон «Дома Дракона»: фото и видео съемок, жестокая битва и Эймонд Таргариен

Новые видео и фотографии со съемочной площадки второго сезона «Дома Дракона» демонстрируют ход и последствия жестокого сражения. После завершения первого сезона два крыла Дома Таргариенов воюют между собой, и на кадрах можно видеть следы использования в бою драконов.
Rook’s Rest DESTROYED:https://t.co/biQf5VzGCN pic.twitter.com/pTKdooCSLv
— UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 23, 2023
Судя по утечке, второй сезон Дома Дракона не избегает жестких кадров ужасов войны. На них много рыцарей в ярких доспехах, конных и пеших, а также множество обгоревших тел.
Running away from the Dragon. pic.twitter.com/Xdln1CcSAI
— UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 23, 2023
Мертвые воины лежат у травы, пылающей травы, мимо них проходят другие рыцари. Группа воинов шагает вперед, защищаясь щитами от стрел. В другой сцене рыцари падают от неизвестного шквала – вероятно, пламя дракона.
House Of The Dragon Battle ENDS pic.twitter.com/Cvy266oPSo
— UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 23, 2023
Другие изображения показывают ярко одетых солдат, идущих на войну со щитами с гербами их домов. Везде лежат тела, а дома сожжены.
На более ранних фотографиях можно наблюдать Юэна Митчела в роли Эймонда Таргариена.
Второй сезон «Дома Дракона» обещает показать войну, к которой зрителей готовил первый. В продолжении будет на два эпизода меньше, так что сериал должен быть насыщен событиями. Дата выхода второго сезона неизвестна, он ожидается в 2024 году.
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Источник: ScreenArt