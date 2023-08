Второй сезон «Дома Дракона»: фото и видео съемок, жестокая битва и Эймонд Таргариен

Новые видео и фотографии со съемочной площадки второго сезона «Дома Дракона» демонстрируют ход и последствия жестокого сражения. После завершения первого сезона два крыла Дома Таргариенов воюют между собой, и на кадрах можно видеть следы использования в бою драконов.

Судя по утечке, второй сезон Дома Дракона не избегает жестких кадров ужасов войны. На них много рыцарей в ярких доспехах, конных и пеших, а также множество обгоревших тел.

