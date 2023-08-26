Новости Кино 26.08.2023 в 17:07

Второй сезон «Дома Дракона»: фото и видео съемок, жестокая битва и Эймонд Таргариен

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Новые видео и фотографии со съемочной площадки второго сезона «Дома Дракона» демонстрируют ход и последствия жестокого сражения. После завершения первого сезона два крыла Дома Таргариенов воюют между собой, и на кадрах можно видеть следы использования в бою драконов.

Судя по утечке, второй сезон Дома Дракона не избегает жестких кадров ужасов войны. На них много рыцарей в ярких доспехах, конных и пеших, а также множество обгоревших тел.

Мертвые воины лежат у травы, пылающей травы, мимо них проходят другие рыцари. Группа воинов шагает вперед, защищаясь щитами от стрел. В другой сцене рыцари падают от неизвестного шквала – вероятно, пламя дракона.

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Второй сезон «Дома Дракона»: фото и видео съемок, жестокая битва и Эймонд Таргариен
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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Другие изображения показывают ярко одетых солдат, идущих на войну со щитами с гербами их домов. Везде лежат тела, а дома сожжены.

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На более ранних фотографиях можно наблюдать Юэна Митчела в роли Эймонда Таргариена.

Дому дракона Дома дракона

Второй сезон «Дома Дракона» обещает показать войну, к которой зрителей готовил первый. В продолжении будет на два эпизода меньше, так что сериал должен быть насыщен событиями. Дата выхода второго сезона неизвестна, он ожидается в 2024 году.

Приквел приквела: HBO рассматривает возможность создания сериала о завоевании Вестероса Эйегоном Таргариеном – событий за 130 лет до «Дома Дракона»

Источник: ScreenArt

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