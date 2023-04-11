Новости Кино 11.04.2023 в 19:16

Начались съёмки второго сезона «Дома дракона». Команда показала первой фото со съёмочной площадки

Вадим Карпусь

Автор новостей

Начались съёмки второго сезона «Дома дракона». Команда показала первой фото со съёмочной площадки

Телеканал HBO сообщил о начале съемок второго сезона сериала-приквела «Игры престолов» – «Дом Дракона». Компания объявила, что съёмочный процесс запущен на студии Leavesden Studios в Великобритании. Канал опубликовал фотографию со съемочной площадки, на которой запечатлён железный трон, а на заднем плане видны члены команды.

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Начались съёмки второго сезона «Дома дракона». Команда показала первой фото со съёмочной площадки

«Дом Дракона вернулся», — говорится в заявлении Райана Кондала, соавтора, шоураннера и исполнительного продюсера сериала. «Мы очень рады запустить съёмки с членами нашей первоначальной семьи, а также с новыми талантами по обе стороны камеры. Все ваши любимые персонажи скоро будут строить заговоры за столами совета, маршировать со своими армиями и сражаться на своих драконах. Нам не терпится поделиться тем, что у нас есть».

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Сериал «Дом Дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Он  повествует о возвышении и падении Таргариенов, единственной семьи повелителей драконов, пережившей Гибель Валирии. Действие происходит за 200 лет до событий сериала «Игра престолов».

Приквел приквела: HBO рассматривает возможность создания сериала о завоевании Вестероса Эйегоном Таргариеном – событий за 130 лет до «Дома Дракона»

Источник: comingsoon


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