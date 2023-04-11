Начались съёмки второго сезона «Дома дракона». Команда показала первой фото со съёмочной площадки

Телеканал HBO сообщил о начале съемок второго сезона сериала-приквела «Игры престолов» – «Дом Дракона». Компания объявила, что съёмочный процесс запущен на студии Leavesden Studios в Великобритании. Канал опубликовал фотографию со съемочной площадки, на которой запечатлён железный трон, а на заднем плане видны члены команды.

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«Дом Дракона вернулся», — говорится в заявлении Райана Кондала, соавтора, шоураннера и исполнительного продюсера сериала. «Мы очень рады запустить съёмки с членами нашей первоначальной семьи, а также с новыми талантами по обе стороны камеры. Все ваши любимые персонажи скоро будут строить заговоры за столами совета, маршировать со своими армиями и сражаться на своих драконах. Нам не терпится поделиться тем, что у нас есть».

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Сериал «Дом Дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Он повествует о возвышении и падении Таргариенов, единственной семьи повелителей драконов, пережившей Гибель Валирии. Действие происходит за 200 лет до событий сериала «Игра престолов».

Источник: comingsoon