Трейлер 2 сезона «Песочного человека» — Тор, Локи и Один вместе с Люцифером в мире Морфея

Netflix представила трейлер второго и финального сезона «Песочного человека» — сезон обещает кульминацию истории Дрима и намекает на возможную гибель Морфеуса.

Трейлер фокусируется на самом Дриме — герое Тома Старриджа. После событий первого сезона он сталкивается с масштабными последствиями своих решений и должен защищать не только собственное королевство, но и саму реальность. Заключительный сезон обещает сделать финал действительно окончательным: главный герой говорит в трейлере: «Мечты выживут, даже если я не выживу».

Сезон будет состоять из 12 серий и будет охватывать сразу несколько больших арок комиксов: «Сказки из песка», «Сон летней ночи», «Песнь Орфея», «Термидор», «Бурю» и другие. Важный эпизод — «Сон летней ночи» — покажет премьеру пьесы Уильяма Шекспира. А сюжетная линия из арки «Сон туманов» покажет, как Люцифер (в исполнении Гвендолин Кристи) отрекается от власти над Адом и передает Морфею ключ от его ворот.

Помимо возвращения Морфеуса и Смерти (Кирби Хауэлл-Баптист), в новом сезоне появятся и другие Эндлессы: Дезире (Мейсон Александер Парк), Отчаяние (Донна Престон), Дестини (Адриан Лестер), Делириум (Эсме Крид-Майлз) и Блудный сын / Разрушение (Барри Слоун). Также к актерскому составу присоединились Лоуренс О’Фуарайн (Тор), Фредди Фокс (Локи), Клайв Рассел (Один), Руайри О’Коннор (Орфей), Энн Скелли (Нуала), Джек Глисон (Пак), Индия Мур (Ванда) и Стив Куган (Варнава).

Второй сезон «Песочного человека» стартует 3 июля с шести эпизодов, еще пять появятся 24 июля. А уже 31 июля выйдет отдельный спецвыпуск «Песочный человек представляет: Смерть: Высокая стоимость жизни» — будет последний релиз в рамках сериала.

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По словам шоураннера Аллана Хайнберга, сериал с самого начала планировался как двухсезонный. После премьеры первого сезона Netflix не спешил с официальным продолжением и называл следующие серии не «вторым сезоном», а «продолжением мира Песочного человека». Лишь в январе, после скандала вокруг британского автора бестселлеров Нила Геймана, компания официально подтвердила, что проект завершат.

Напомним, что писателя обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Собственно поэтому Netflix не упомянула его роли или комиксов, по которым снято шоу, в новом трейлере. В общем это логично, что платформа искала пути как выкрутиться из ситуации и ждала, пока ситуация немного успокоится. Официально Нил Гейман остается исполнительным продюсером, хотя в промо — никакого намека на него.

Источник: Gizmodo