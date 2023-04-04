Приквел приквела: HBO рассматривает возможность создания сериала о завоевании Вестероса Эйегоном Таргариеном – событий за 130 лет до «Дома Дракона»

Мир «Льда и Пламени» становится все больше. По данным Variety, помимо сериалов, которые сейчас транслируются («Дом дракона») или находятся в разработке (продолжение «Игры престолов» с участием Джона Сноу), HBO рассматривает возможность создания нового сериала во вселенной «Игры престолов». Он расскажет историю завоевания Вестероса Эйегоном Таргариеном. Эта история послужит своего рода отправной точкой для мира Вестероса, который мы знаем. Но в то же время это может быть не самая лучшая идея.

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История завоевания Вестероса Эйегоном будет приквелом «Дома Дракона» — другими словами, приквелом к приквелу. Скорее всего, его события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома Дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов».

Эйегон был не первым Таргариеном, поселившимся в Вестеросе после Гибели Валирии, когда извержение древнего вулкана покрыло пеплом самый выдающийся город в мире и разрушило его, но он был самым амбициозным. Он вместе со своими двумя сестрами и тремя драконами собрал весь Вестерос под единой короной, превратив Семь Королевств в одно.

Но проблема состоит в том, что в этих событиях как в основе для сериала не так уж много места для межличностной драмы и политиканства, как это было в случае оригинального сериала «Игра престолов». Текущая версия Завоевания Эйегона – это скорее беглый обзор, а не полноценная история. События происходят в основном из сюжета «Пламя и кровь», первой части вымышленной истории Джорджа Р. Р. Мартина о династии Таргариенов, которая также является исходным материалом для «Дома Дракона». Историю можно было бы расширить, но завоевания Эйегона увенчались успехом благодаря его военной доблести и свирепым драконам, а не благодаря проницательности и политическим ходам.

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Сами по себе массовые битвы «Игры престолов» или «Дома Дракона» хороши. Но сериал, основанный исключительно на битвах, будет обделён уникальными и эмоциональными персонажами, которые привлекали многих зрителей к просмотрам.

Отметим, пока что HBO не дала зеленый свет этому сериалу и лишь ведет переговоры о его производстве. Так что пока у него нет шоураннера, сценаристов, режиссёра или команды актёров.

Источник: polygon