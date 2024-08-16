Сериал «Властелин колец» — Саурон в плену у Адара в первом отрывке второго сезона

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На отрывке из второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» Саурон в лице Халбранда разговаривает с Адаром как пленник. Вряд ли Джон Р.Р. Толкин мог себе представить подобное, но сюжет интригует.

Халбранд рассказывает Адару, что Галадриэль обратилась за помощью к неназванному волшебнику, чтобы создать опасное оружие (которое по описанию очень похоже на одно из Колец власти). Адар угрожает пытками, если не узнает больше, чтобы защитить орков.

Конечно, известно, что Саурон является создателем Единого Кольца; в связи с этим разговор кажется воплощением какого-то хитрого плана Саурона, о котором до сих пор неизвестно. Это первые кадры Сэма Хейзелдайна в роли Адара: он перенимает эту роль от Джозефа Моула. Опасения, что Хейзелдайн не справится с задачей видео, кажется, развеивает.

Известно, что в новом сезоне Адар будет иметь очень большое влияние на судьбу Саурона. Ранее шоураннер сериала Патрик МакКей открыл одну из сцен: в ней Адар убивает воплощение Саурона (или по крайней мере пытается это сделать).

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Также исполнитель роли Саурона Чарли Уикерс рассказал о своем обновленном персонаже в образе Аннатара. Он говорит о связи с Галадриэль и о том, что Саурон не терял надежды перетянуть эльфийку на свою сторону.

В финальном трейлере сезона, над которым довлеет фигура Саурона, он и Галадриэль встречаются в поединке. Саурон говорит что «сдерживает шторм», что Галадриэль якобы будет виновата в массовых смертях. В нем же Адар предупреждает, что «рано или поздно глаз Саурона пробьет отверстие, остальное его войдет».

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти», выйдет 29 августа на Amazon Prime Video. Показ начнется сразу с трех эпизодов. Без сомнения, в сериале будет много неожиданного даже для ценителей Толкина.

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Источники: Fellowship of Fans, Games Radar

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