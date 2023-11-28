Новости Технологии 28.11.2023 в 14:24 comment views icon

Видео: автономный экскаватор возвел 6-метровую стену из камня, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Видео: автономный экскаватор возвел 6-метровую стену из камня, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich ) научили автономный экскаватор самостоятельно строить стены из валунов массой в несколько тонн и строительного мусора.

До сих пор строительство таких стен требовало огромного количества ручного труда. Но команда разработала метод использования автономного экскаватора под названием HEAP для возведения стены из сухого камня высотой в шесть метров и длиной в 65 м. Стена встраивается в спланированный в цифровом формате и вырытый автономно ландшафтный парк.

С помощью датчиков экскаватор может автономно нарисовать 3D-карту строительной площадки и локализовать существующие строительные блоки и камни для возведения стены. Специально разработанные инструменты и подходы компьютерного зрения позволяют экскаватору сканировать и захватывать большие камни в непосредственном окружении. Он может также оценивать их примерный вес и точку центра масс. Алгоритм искусственного интеллекта определяет наилучшее положение для каждого камня, затем экскаватор сам выполняет задачу, размещая камни в нужном месте.

Студенты и выпускники швейцарских университетов ETH Zurich и HSLU ранее демонстрировали рекордный электромобиль, который смог разогнаться до 100 км/ч быстрее всего в мире менее чем за секунду.

https://itc.ua/ua/novini/video-rekordnogo-pryskorennya-elektromobilya-0-100-km-god-za-0-956-s-na-dilyantsi-12-m/
Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Професійне вигорання в IT. Як працювати так, щоб не зійти з розуму?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

winesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Посты
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Посты
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить