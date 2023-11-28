Видео: автономный экскаватор возвел 6-метровую стену из камня, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект

До сих пор строительство таких стен требовало огромного количества ручного труда. Но команда разработала метод использования автономного экскаватора под названием HEAP для возведения стены из сухого камня высотой в шесть метров и длиной в 65 м. Стена встраивается в спланированный в цифровом формате и вырытый автономно ландшафтный парк.

С помощью датчиков экскаватор может автономно нарисовать 3D-карту строительной площадки и локализовать существующие строительные блоки и камни для возведения стены. Специально разработанные инструменты и подходы компьютерного зрения позволяют экскаватору сканировать и захватывать большие камни в непосредственном окружении. Он может также оценивать их примерный вес и точку центра масс. Алгоритм искусственного интеллекта определяет наилучшее положение для каждого камня, затем экскаватор сам выполняет задачу, размещая камни в нужном месте.