Видео дня: второй тестовый полет SpaceX Starship — ключевые моменты запуска в 4K

SpaceX, ранее по решению Илона Маска отказавшаяся от трансляций запусков в YouTube в пользу Twitter (ныне, прости боже, X), опубликовала в своем YouTube-канале видео второго тестового полета Starship. Это видео из категории, которые можно просматривать очень много раз.

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Видео SpaceX продолжительностью чуть менее 2 минут дополняет уже немалую коллекцию фото и видео этого, безусловно, важного запуска. Ролик представляет собой компиляцию ключевых моментов тестовой миссии Starship IFT-2 с разных ракурсов; материал, полученный с помощью камер в воздухе и на земле, доступны в сверхвысоком разрешении — вплоть до 4К. Это дополнительный повод еще раз вспомнить, как это было, полюбоваться невероятно детализированными кадрами rocket porn в чистом виде, который даже превосходит выходившие ранее CGI-ролики и еще раз порадоваться успехам команды SpaceX, активно работающей над прокладыванием всему человечеству пути на Луну, Марс и другие планеты/спутники. Собственно, вот самое видео:

18 ноября Starship совершил второй орбитальный полет — испытание крупнейшей и мощнейшей в истории ракеты-носителя смело можно признать частично успешными, несмотря на драматический финал с двумя взрывами (сначала rapid unscheduled disassembly произошел из Super Heavy, а затем такое же участие постигла Starship). Маск ранее говорил, что следующий полет Starship состоится уже через месяц-два — и во время этого запуска SpaceX планируют опробовать следующую ключевую технологию, а именно провести демонстрацию перекачки топлива (между малым баком в носовой части и основным топливным баком). Так что с нетерпением ждем третий тестовый запуск Starship, а детальный разбор второго испытания и статуса программы разработки мощнейшей в истории системы космического запуска многоразового использования — в отдельном материале на сайте.