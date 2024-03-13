Видео: запуск японской ракеты Space One закончился взрывом

Стартап Space One надеялась стать первой частной компанией в Японии, которая вывела спутник на орбиту. Однако, ее попытка закончилась огненным взрывом через несколько секунд после старта.

Ракета Kairos стартовала с космодрома Kii в Вакаяме, префектуре к югу от Осаки, принадлежащей компании. Директор Space One Мамору Эндо сообщил журналистам на конференции, что автоматизированная система ракеты обнаружила аномалию через пять секунд после взлета и запустила функцию самоуничтожения. Компания еще не выяснила, что это за аномалия, и будет расследовать инцидент для получения ответов.

Kairos нес полезную нагрузку для Центра спутниковой разведки, который собирает и анализирует информацию с космических снимков для японского правительства. Этот спутник должен был стать альтернативой существующему японскому спутнику, осуществляющему мониторинг военных объектов в Северной Корее и ракетных запусков в этой стране, передаёт Engadget.

Space One, при поддержке Canon и аэрокосмического производителя IHI, со временем надеется предложить услуги по запуску спутников с помощью малых ракет, которые, по ее словам, «предлагают большую гибкость в планировании, чем большие». Компания также стремится обеспечить «самое короткое в мире время от заключения контракта до запуска, а также самый частый в мире график запусков», минимизируя при этом затраты на вывод спутников на орбиту.

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