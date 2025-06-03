Видеогенератор OpenAI Sora теперь бесплатный в Bing — как воспользоваться

Раздел Технологии выходит при поддержке

Кажется, еще год-два назад генерация видео силами искусственного интеллекта была ограничена и предлагалась пользователям исключительно на платной основе. Но мир ИИ не стоит на месте, и видеогенерация из текста становится все более доступной. И теперь Microsoft решила изменить правила игры — отныне сделать видео из текста можно бесплатно прямо со смартфона.

Microsoft объявила о запуске нового инструмента — Bing Video Creator (в дополнение к Bing Image Creator). Эта функция позволяет создавать видео, сгенерированные искусственным интеллектом, просто описав, что вы хотите увидеть. Сердцем этого инструмента является Sora — модель от OpenAI, которая превращает текст в видео. Пользователи ChatGPT Plus уже знакомы с ней, но теперь она стала доступной и для более широкой аудитории — в мобильном приложении Bing.

«Bing Video Creator превращает ваши текстовые запросы в короткие видео. Просто опишите, что хотите увидеть, и наблюдайте, как ваша идея оживает», — объясняет Microsoft в своем блоге.

Компания заявляет, что хочет сделать генерацию видео с помощью ИИ доступной для всех. Для этого достаточно иметь смартфон с установленным приложением Bing. В приложении следует выбрать видеогенератор, ввести описание и подождать от нескольких десятков секунд до нескольких минут, пока видео создастся. Затем система сообщит, когда оно будет готово. Вы можете сохранять созданные видео, делиться ими или получить прямую ссылку для публикации в другом месте. Microsoft сохраняет ваши видео до 90 дней.

Сейчас существуют некоторые ограничения в использовании генератора видео в Bing. Так, продолжительность ролика составляет лишь до 5 секунд. Сейчас доступен только один формат — вертикальный (9:16). Однако Microsoft обещает, что в ближайшее время появится и поддержка горизонтального формата (16:9). Количество генераций тоже ограничено. Каждый пользователь получает 10 быстрых генераций видео заранее. После их использования, вы можете либо подождать дольше, используя скорость «Стандарт», либо обменять баллы Microsoft Rewards, чтобы продолжать использовать опцию «Быстро».

Сервис уже начал работать на Android и iOS через мобильное приложение Bing. В течение следующих недель он также станет доступным на ПК через сайт Bing. Самое приятное — все это бесплатно. Обычно доступ к Sora возможен только с подпиской ChatGPT Plus за $20 в месяц.

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Интересно, что эта функция генерации видео пока не доступна в Microsoft Copilot — основном помощнике на базе ИИ, который работает и в Windows, и в Office. Это немного странно, но, вероятно, Microsoft просто хочет повысить популярность Bing.

Источник: windowscentral, windowsreport

Раздел Технологии выходит при поддержке

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