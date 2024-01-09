Выход украинской локализации Cyberpunk 2077 почти вдвое снизил долю украинских игроков, выбирающих русский язык

Вместе с выходом обновления Cyberpunk 2077 2.0 в игру добавили украинскую локализацию. К сожалению, локализация ограничилась только текстом и субтитрами, озвучка украинским игрокам пока недоступна. Однако даже текстовая локализация продемонстрировала разработчикам большой интерес к наличию украинского языка в играх. Это следует из записи подкаста, посвященного локализации Cyberpunk 2077.

Выход локализации оказал существенное влияние на пользователей и почти вдвое уменьшил долю тех украинских игроков, которые использовали русский вариант перевода.

Так, до выхода обновления Cyberpunk 2077 2.0 с украинской локализацией украинцы играли:

полностью на русском (звук и текст) ─ 88%

полностью на английском (звук и текст) ─ 7%

Через 2 недели после релиза украинской локализации распределение изменилось следующим образом:

полностью на русском (звук и текст) ─ 46-48%

украинские субтитры ─ 42%

полностью на английском (звук и текст) ─ 7%

Итак, появление только текстовой локализации привело к тому, что почти половина игравших с российским вариантом локализации переключилась на украинскую версию. При этом некоторые пользователи играют с российским озвучиванием и украинскими субтитрами.

Следует отметить, что результаты Cyberpunk 2077 нельзя считать показательными для общего использования украинской локализации. Дело в том, что локализация добавилась для игры, которая уже 2 года была на рынке. Многие игроки уже использовали российскую локализацию и привыкли к русским названиям. А имеющаяся в игре русская озвучка – это вообще едва ли не главный враг украинской локализации. Как бы там ни было, но люди воспринимают на слух русский язык лучше английского. С большой долей вероятности можно предположить, что если бы украинская локализация была доступна еще на момент релиза игры, доля тех, кто ее использует, была бы еще выше. А если бы добавить украинскую озвучку в релизную версию игры, то вообще мало кто обращал бы внимание на наличие российской локализации.

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Дякую за підтвердження слів про те що статистика стіму — важлива так само як і продажі та використання самої мови. ну і за анонсик дяки. Щоб там не було — чекаю) — ДоброДУШНИЙ Ед (@Dobrodushnyi_Ed) December 20, 2023

Чтобы украинская локализация в релизной версии игры стала привычной практикой для разработчиков, нужно им продемонстрировать высокий уровень заинтересованности аудитории. Меньшее, что для этого можно сделать, так установить украинскую версию интерфейса в Steam и других сервисах или ОС. Это влияет на решение о локализации (вместе с высокими продажами в определенной стране).