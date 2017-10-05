Вышла бета-версия браузера Microsoft Edge mobile для iOS и Android

Корпорация Microsoft подготовила версии своего браузера Edge для мобильных платформ iOS и Android.

Благодаря выходу Microsoft Edge Mobile пользователи смогут продолжить просмотр на ПК страниц, открытых на мобильном устройстве. Данная функция под названием Continue on PC является одной из ключевых в браузере. Также предусмотрен доступ к общим закладкам, истории просмотров, спискам чтения и электронным книгам. В настройках браузера имеется возможность выбора поисковой системы, управления хранением логинов/паролей, блокировкой всплывающих окон и куки-файлов, очистки истории просмотров. Встроенного блокировщика рекламы нет. Версия Edge для iOS основана на движке рендеринга Webkit, а версия для Android – на Blink.

Следует отметить, что на текущий момент браузер Edge для iOS и Android находится в статусе бета-версии. Потому некоторые из заявленных функций всё ещё могут работать не так, как планировалось. Например, синхронизация вкладок недоступна. Кроме того, для обеспечения целостности интеграции настольной и мобильной версий потребуется доработать и версию Edge для ПК. Команда разработчиков активно трудится в этом направлении. Также в Microsoft Edge mobile пока не реализована поддержка стилусов и виртуального ассистента Cortana.

Чтобы принять участие в тестировании браузера Microsoft Edge mobile, нужно перейти по следующему адресу.

Источник: The Verge