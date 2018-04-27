Вышла первая предварительная версия Office 2019, но только для бизнес-пользователей

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Вместе с обновлением Windows 10 April 2018 Update сегодня компания Microsoft выпустила и предварительную версию нового офисного пакета Office 2019.

Первая предварительная версия Office 2019 пока что предлагается только бизнес-клиентам, она включает функции, которые обычно доступны через подписку Office 365. Пакет Office 2019 включает обычные клиентские приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, а также серверные версии Exchange, SharePoint и Skype for Business. Обновление включает новые и улучшенные функции для работы с пером, более мощные инструменты для анализа данных в Excel (новые формулы и графики, интеграция Power BI), современные функции для проведения презентаций в PowerPoint.

Microsoft позиционирует новую версию пакета Office 2019 для тех компаний, которые не используют Office 365. Новый пакет может запускаться только на компьютерах с Windows 10. Для macOS будет предлагаться отдельная версия Office 2019 for Mac. Официальный запуск финальной версии пакета Office 2019 должен состояться в конце этого года. Бизнес-пользователи могут подписаться на использование предварительной версии по следующему адресу.

Источник: The Verge