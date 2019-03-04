Вышло новое ядро Linux 5.0
В минувшее воскресенье тихо и буднично произошло обновление стабильной ветки ядра операционной системы Linux — с версии 4.20 до версии 5.0. Ведущий разработчик и создатель этой ОС Линус Торвальдс опубликовал список нововведений на форуме разработчиков Linux. Сразу оговорим, что по аналогии с версиями 3.0 и 4.0, переход к следующему порядковому номеру — чистая формальность. Иными словами, новое ядро получило следующий номер версии 5.0 для красоты, а не чтобы подчеркнуть наличие каких-либо кардинальных нововведений. Но это вовсе не означает, что изменений нет совсем. Все как раз с точностью до наоборот — их немало по сравнению с прошлой версией.
Среди наиболее значимых изменений в данной версии следует отметить следующие:
- перенесен энегоэффективный планировщик задач для CPU ARM big.LITTLE из ОС Android;
- реализована поддержка протокола шифрования Google Adiantum, предназначенного для маломощных устройств, где невозможно использовать алгоритм блочного шифрования AES из-за слишком больших накладных расходов;
- в драйвере AMDGPU добавлена поддержка технологии FreeSync;
- реализована файловая система BinderFS;
- появилась возможность размещения файла подкачки в Btrfs;
- в UDP добавлена поддержка флага MSG_ZEROCOPY и GRO (Generic Receive Offload);
- в seccomp реализована возможность выноса обработчиков блокировок в пространство пользователя;
- добавлена поддержка массивов NVM-памяти со встроенными операциями обеспечения безопасности, такими как защита данных паролем, очистка и блокировка;
- добавлен драйвер для сенсорных экранов Raspberry Pi.
С полным перечнем нововведений, исправлений и улучшений можно ознакомиться на официальном сайте.
Одновременно латиноамериканский фонд свободного ПО создал вариант полностью свободного ядра 5.0 — Linux-libre 5.0-gnu.
Источник: lkml.org
- Переход к ветке 3.x был осуществлен в 2011 году, когда в ветке 2.6.x накопилось 39 релизов, а ветка 4.x появилась в 2015 году после подготовки 20 выпусков в рамках ветки 3.x.
- Смена версий 3.x и 4.x хорошо коррелировала с числом git-объектов в репозитории. На момент выпуска ядра 3.0 в репозитории находилось примерно 2 млн объектов, на момент выпуска 4.0 - 4 млн объектов. Версия 5.0 нарушает эту схему с двукратным увеличением числа git-объектов в репозитории. Сейчас репозиторий включает примерно 6,5 млн git-объектов.