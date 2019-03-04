Вышло новое ядро Linux 5.0

В минувшее воскресенье тихо и буднично произошло обновление стабильной ветки ядра операционной системы Linux — с версии 4.20 до версии 5.0. Ведущий разработчик и создатель этой ОС Линус Торвальдс опубликовал список нововведений на форуме разработчиков Linux. Сразу оговорим, что по аналогии с версиями 3.0 и 4.0, переход к следующему порядковому номеру — чистая формальность. Иными словами, новое ядро получило следующий номер версии 5.0 для красоты, а не чтобы подчеркнуть наличие каких-либо кардинальных нововведений. Но это вовсе не означает, что изменений нет совсем. Все как раз с точностью до наоборот — их немало по сравнению с прошлой версией.

Среди наиболее значимых изменений в данной версии следует отметить следующие:

перенесен энегоэффективный планировщик задач для CPU ARM big.LITTLE из ОС Android;

реализована поддержка протокола шифрования Google Adiantum, предназначенного для маломощных устройств, где невозможно использовать алгоритм блочного шифрования AES из-за слишком больших накладных расходов;

в драйвере AMDGPU добавлена поддержка технологии FreeSync;

реализована файловая система BinderFS;

появилась возможность размещения файла подкачки в Btrfs;

в UDP добавлена поддержка флага MSG_ZEROCOPY и GRO (Generic Receive Offload);

в seccomp реализована возможность выноса обработчиков блокировок в пространство пользователя;

добавлена поддержка массивов NVM-памяти со встроенными операциями обеспечения безопасности, такими как защита данных паролем, очистка и блокировка;

добавлен драйвер для сенсорных экранов Raspberry Pi.

С полным перечнем нововведений, исправлений и улучшений можно ознакомиться на официальном сайте.

Одновременно латиноамериканский фонд свободного ПО создал вариант полностью свободного ядра 5.0 — Linux-libre 5.0-gnu.

Источник: lkml.org