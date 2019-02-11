Google создала Adiantum — новый протокол шифрования для бюджетных Android-устройств

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Компания Google разработала новый протокол шифрования под названием Adiantum. Он предназначен для шифрования накопителей бюджетных Android-устройств, которые используют не самые производительные процессоры.

В настоящее время бюджетные смартфоны серии Android Go, умные часы и умные телевизоры как правило обладают процессорами, которые не удовлетворяют требованиям Google относительно производительности для обеспечения шифрования. Алгоритм Adiantum позволит шифровать хранилище таких устройств без заметного влияния на производительность гаджета. Тем самым, будет обеспечиваться конфиденциальность и безопасность любых документов или файлов, хранящихся на устройстве пользователя.

В современных смартфонах на базе ОС Android, как правило, используется AES шифрование. Но в бюджетных моделях часто устанавливаются слабые процессоры, не обладающие аппаратной поддержкой AES шифрования. Как заявляет Google, алгоритм Adiantum обеспечивает 5-кратный прирост скорости шифрования по сравнению с AES на бюджетных моделях. Вместе с тем, в тех чипах среднего и высокого уровня, где имеется аппаратная поддержка AES, этот стандарт работает быстрее, чем новичок.

Выход алгоритма Adiantum на рынок запланирован одновременно с релизом операционной системы Android Q, которая придёт на смену нынешней версии Android 9 Pie во второй половине 2019 года.

Источник: The Verge