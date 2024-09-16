Виновны: Amazon вместе с Samsung, Xiaomi и другими монополизировали 90% второго рынка смартфонов в мире

Samsung, Xiaomi и другие производители вступили в сговор с Amazon и Flipkart (принадлежит Walmart) в Индии. Меньшие ритейлеры не имеют доступа к новым смартфонам.

Samsung и Xiaomi являются двумя крупнейшими игроками на индийском рынке смартфонов Вместе они занимают почти 36% рынка, а бренд Vivo — еще 19%. По оценке консалтинговой компании Bain, рынок розничной торговли электроникой в Индии к 2028 году превысит $160 млрд против $57-60 млрд в 2023 году.

Индийские розничные торговцы неоднократно обвиняли Amazon и Flipkart вместе с производителями смартфонов в запуске эксклюзивов в интернете. Из-за этого владельцы магазинов не получали последние модели, а клиенты находили их только на сайтах ритейлеров, причастных к сговору Доля Flipkart в онлайн-продажах телефонов в Индии в 2023 году составляла 55%, Amazon — 35%.

Антимонопольное расследование, проведенное Комиссией по вопросам конкуренции Индии (CCI), выявило, что Amazon и Flipkart нарушили местные законы о конкуренции. Участники сговора отдавали предпочтение избранным продавцам, резко занижали стоимость продуктов, и этим наносили ущерб другим компаниям.

В отчете CCI по Amazon также указано, что индийские подразделения пяти компаний — Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme и OnePlus — были вовлечены в практику эксклюзивных выпусков телефонов в сговоре с Amazon и ее филиалами, нарушая законодательство о конкуренции. В случае Flipkart отчет CCI рассказывает, что индийские подразделения Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo и Realme тоже проводили подобные практики. Компании пока не отреагировали на это.

«Эксклюзивность в бизнесе является проклятием. Это не только против свободной и честной конкуренции, но и против интересов потребителей», — написал дополнительный генеральный директор CCI Г. В. Сива Прасад в обоих отчетах.

Также в отчетах говорится, что во время расследования Amazon и Flipkart намеренно преуменьшали обвинения в эксклюзивных запусках. Впрочем, официальные лица обнаружили, что эта практика была распространенной. CCI также сообщила, что обе компании использовали свои иностранные инвестиции для предоставления скидок на такие услуги, как складирование и маркетинг для определенных продавцов.

Курс QA engineer від Mate academy. Почніть кар'єру у IT з нуля! Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком QA engineer ви отримаєте усі необхідні навички, а ми допоможемо з працевлаштуванням . Отримати знижку на курс

Выводы расследования стали серьезной неудачей для Amazon и Flipkart на ключевом рынке, где они годами сталкивались с противодействием меньших розничных торговцев из-за препятствий их офлайн-бизнеса. CCI в ближайшие недели рассмотрит любые возражения своих выводов со стороны Amazon, Flipkart и других заинтересованных субъектов. После этого комиссия может наложить штрафы, а также обязать компании изменить свою бизнес-практику.

Источник: Reuters