Тим Кук открыл первый магазин Apple в Индии, второй открывается в четверг

Первый розничный магазин Apple в Индии открыл свои двери для публики в финансовой и развлекательной столице страны, Мумбаи. Технологический гигант рассматривает Индию как перспективный рынок и производственную базу.

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Магазин расположен в комплексе Bandra Kurla, принадлежащем конгломерату Reliance Industries индийского бизнесмена Мукеша Амбани. Помещение площадью 1858 кв.м выделяется минималистским стеклянным фасадом в стиле Apple. Внутри – потолок ручной работы, сделанный из 408 деревянных деталей.

Apple утверждает, что магазин является одним из самых энергоэффективных мест в мире: он полностью функционирует на возобновляемых источниках энергии. В магазине работает более 100 сотрудников, которые в совокупности говорят более чем на 20 языках.

Глава Apple Тим Кук опубликовал твит с работниками магазина, одетыми в зеленую униформу. Твит гласил: «Привет, Мумбаи! Нам не терпится завтра поприветствовать наших клиентов в новом Apple BKC».

Hello, Mumbai! We can’t wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. 🇮🇳 pic.twitter.com/9V5074OA8W — Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2023

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«У Индии такая красивая культура и невероятная энергия, — отметил Тим Кук в пресс-релизе. — Мы рады продолжить нашу давнюю историю – поддерживать наших клиентов, инвестировать в местные сообщества и работать вместе, чтобы построить лучшее будущее».

В четверг, 20 апреля, Apple открывает второй магазин в Индии. Он откроет свои двери в столице Дели.

Еще в конце прошлого года Apple ускорила свои планы по переносу части своего производства за пределы Китая, который уже давно тормозит цепочку поставок компании. WSJ также сообщил, что компания предлагает поставщикам собирать продукцию в других азиатских странах, таких как Индия и Вьетнам.

Стремление к увеличению клиентской базы может быть результатом сокращения доходов. Apple сообщила о выручке за первый квартал в размере $117,2 млрд, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

Источник: Insider