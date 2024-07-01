Виноваты электромобили и ИИ: в США пожаловались на нехватку электроэнергии, которая «угрожает» экономике и нацбезопасности

Крупнейшие коммунальные компании в США предупреждают, что страна столкнулась со всплеском спроса на электроэнергию, невиданным за последние десятилетия. Неспособность быстро увеличить производство электроэнергии может поставить под угрозу экономику Соединенных Штатов.

После более чем десятилетнего периода преимущественно равномерного роста спрос на электроэнергию может резко возрасти к 2030 году. Причиной станет ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, расширение производства микросхем и электрификация автопарка.

Согласно отчету, опубликованному консалтинговой компанией Rystad Energy, только рост центров обработки данных для поддержки искусственного интеллекта и внедрение электромобилей увеличит спрос на электроэнергию на 290 ТВт*ч до конца десятилетия.

Энергетическая компания NextEra ожидает, что спрос на электроэнергию в США вырастет на 38% в течение следующих двух десятилетий, что в четыре раза больше, чем годовые темпы роста за предыдущие 20 лет. При этом значительная часть спроса будет удовлетворена за счет возобновляемых источников энергии и аккумуляторных батарей.

Ядерная энергия и природный газ будут иметь решающее значение в то время, когда ветряная и солнечная энергетика, которые все еще сталкиваются с проблемами поставки электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях.

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«Ядерная энергетика должна быть значительной частью этой смеси … когда мы движемся вперед, чтобы убедиться, что у нас есть мощность, энергия и электроэнергия, которые нужны этой экономике», — говорит генеральный директор энергетической Southern Company Крис Вомак. По его словам, США нуждаются в более 10 ГВт новой ядерной энергии, чтобы надежно удовлетворить спрос вместе с достижением климатических целей.

«Нам нужно будет рассмотреть природный газ и, возможно, даже дополнительные технологии, будь то небольшие модульные реакторы или водород, если мы собираемся справиться с этим», — отметил генеральный директор Dominion Energy Роберт Блу.

Блу также предупредил, что большая электрификация делает людей еще более зависимыми от электросети. Это делает ее безопасность решающей для будущего страны.

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Источник: CNBC

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