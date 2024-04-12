Новости Технологии 12.04.2024 в 07:33 comment views icon

К 2030 году ИИ будет потреблять 25% электроэнергии США — CEO ARM Рене Хаас

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Андрей Русанов

Автор сайта

К 2030 году ИИ будет потреблять 25% электроэнергии США — CEO ARM Рене Хаас

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Рене Хаас, генеральный директор ARM заявил, что к 2030 году искусственный интеллект может потреблять 25% электроэнергии США. Сейчас центры обработки данных ИИ потребляют 4%. Без значительного повышения эффективности и/или значительного усиления государственного регулирования нынешняя тенденция развития ИИ не удержится, считает он.

Согласно январскому отчёту Международного энергетического агентства, в котором говорится, что ChatGPT потребляет примерно 2,9 Вт*ч электроэнергии на один запрос, что в 10 раз больше, чем стандартный поиск Google. Таким образом, если бы Google полностью свой поиск на ИИ, компания потребляла бы не менее 11 ТВт*ч электроэнергии в год, вместо нынешних 1 ТВт*ч.

Заявление было сделано накануне ожидаемого соглашения о партнерстве США и Японии в области искусственного интеллекта, а также на фоне недавних разработок, таких как Sora от OpenAI, текущая версия которой, по оценкам Factorial Funds, требует как минимум один графический процессор NVIDIA H100 в час для генерации пяти минут видео. Один 700 Вт NVIDIA H100 на 700 Вт потребляет примерно 3740 кВт*ч в год.

Управление энергетической информации США (EIA) заявило, что в 2022 году Соединенные Штаты произвели 4240 ТВт*ч, причем лишь 22% из них поступило из возобновляемых источников. Потребление составило 3900 ТВт*ч.

Устойчивое развитие также должно учитывать вероятный рост спроса со стороны других отраслей и масштабы потребления возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Учитывая, что стоимость электроэнергии почти удвоилась с 1990 года, большее регулирование кажется оправданным.

Рене Хаас выразил надежду, что международное партнерство между Японией и США поможет снизить эти чрезвычайно высокие оценки мощности. Однако корпоративная жадность и спрос на вычислительные мощности также являются международными явлениями.

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Источник: Tom’s Hardware

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