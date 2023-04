Вышел финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, демонстрирующий старых друзей и немного сюжета

За месяц до выхода игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom компания Nintendo продемонстрировала третий и финальный трейлер продолжения Breath of the Wild.

В трехминутном трейлере авторы показали потрясающие виды Хайрула, несколько новых дружелюбных лиц и одно очень старое и не очень дружелюбное лицо. Судя по всему, у Линка будут друзья, которые помогут ему в его приключении. Девочка Риджу вернулась и повзрослела, как и принц Сидон. Многих игроков порадует возвращение старых друзей.

Трейлер также немного приподнимает завесу тайны над сюжетом игры и даёт подсказки относительно того, чем же предстоит заниматься во время нового приключения – спасать принцессу.

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая 2023 года, а её цена составит $70.

Напомним, ранее Nintendo показала 14-минутный геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и анонсировала специальную версию консоли Switch OLED в стилистике игры.

Источник: The Verge