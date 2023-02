The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — первая игра от Nintendo по цене $70. И другие анонсы Nintendo Direct

Компания Nintendo провела очередное мероприятие Nintendo Direct, посвящённое анонсам грядущих игр. В этот раз помимо радости от новинок пользователей ожидает и некоторое огорчение.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Дело в том, что одновременно с демонстрацией нового трейлера The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стало известно, что Nintendo решила пойти по стопам Sony и Microsoft и повысить стоимость игр до уровня $70. Именно столько стоит The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom согласно странице игры в магазине eShop.

Sony ещё в 2020 году заявила, что эксклюзивы для PS5, такие, как Demon’s Souls и Returnal, будут продаваться по более высокой цене. В декабре Microsoft заявила, что её «новые, созданная для нового поколения, полноценные игры» также будут стоить дороже. Так что следует начинать привыкать к цене игр в $70.

Помимо The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в рамках Nintendo Direct были показаны трейлеры и для многих других известных проектов и франшиз, пожалуй, за исключением Марио. Так, поклонникам стало известно о неожиданном запуске ремастера оригинальной Metroid Prime, дате выхода Pikmin 4 и добавление игр Game Boy в сервис подписки Switch Online. Кроме того, было несколько анонсов для любителей ролевых игр.

Metroid Prime

Pikmin 4

Splatoon 3

Игры Game Boy на Switch Online

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Samba de Amigo: Party Central

