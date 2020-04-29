Вышел Linux-дистрибутив Fedora 32 с окружением GNOME 3.36 и автоматической очисткой памяти





Организация Fedora Project сообщила о выходе Linux-дистрибутива Fedora 32. Одним из наиболее заметных нововведений данного релиза является использование рабочего окружения GNOME 3.36, которое включает собственные новшества и улучшения, такие как новый удобный экран блокировки, переработанные системные диалоги, родительский контроль и кнопку «Не беспокоить».

Ещё одно изменение касается ситуаций с нехваткой памяти. Fedora 32 включает в себя сервис EarlyOOM, который определяет, когда у пользователя заканчивается память, и выдаёт команду для завершения программы, использующей наибольшее количество ресурсов. Эта функция позволяет системе быстрее восстанавливаться после нехватки памяти, а не зависать полностью, когда пользователь вынужден выключать и снова включать компьютер.

Среди прочих новшеств и улучшений упоминаются:

таймер fstrim.timer, который позволяет улучшить производительность и увеличить ресурс работы твердотельных накопителей;

дополнительные растровые шрифты в формате OpenType;

готовый к установке образ Computational Neuroscience Lab image, призванный стимулировать использование в научной работе ПО с открытым исходным кодом;

улучшенная поддержка устройств ARM.

В зависимости от нужд пользователей, предлагается несколько версий операционной системы. Так, версия Fedora 32 Workstation ориентирована на настольные компьютеры и разработчиков программного обеспечения, которым требуется, чтобы всё необходимое работало сразу же «из коробки». Также предусмотрена версия Fedora Server, предназначенная для системных администраторов. Дополнительно доступны IoT Fedora (в качестве основы для решений интернета вещей), Fedora CoreOS (автоматически обновляемая минимальная операционная система для безопасного выполнения контейнерных задач в масштабе), а также Fedora Spins и Labs для специфических задач пользователей. Напомним, Lenovo подготовила бизнес-ноутбуки ThinkPad с предустановленной ОС Fedora 32 Workstation.

Независимо от используемой версии, все они имеют одинаковые пакеты программного обеспечения, доступные для загрузки. Fedora 32 поставляется с самыми актуальными программами, например, GCC 10, Ruby 2.7 и Python 3.8. Отмечается, что для Python 2 подошёл конец срока службы, и эта версия больше не используется. Для тех, кто все еще использует Python 2, предоставляется устаревший пакет python27.

Загрузить новую версию Fedora 32 можно с официального сайта проекта.

Источник: neowin