Вышел новый трейлер фильма Fast X / «Форсаж X», в котором Данте (Джейсон Момоа) взрывает Ватикан

Кинокомпания Universal Pictures подготовила второй трейлер грядущего фильма Fast X / «Форсаж X», в котором демонстрируются очередные впечатляющие трюки на автомобилях и разрушения. В этот раз главный антагонист в исполнении Джейсона Момоа намерен уничтожить весь Ватикан, лишь бы причинить вред Дому.

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В десятом фильме популярной кинофраншизы «Форсаж» семью Торетто настигает наследие прошлого – событий фильма 2011 года «Форсаж 5». Тогда Дом и его команда разобрались с бразильским наркобароном Эрнаном Рейесом и обезглавили его империю. Теперь сын Рейеса, Данте (Джейсон Момоа) намерен отомстить за отца. Он разрабатывал план мести на протяжении 12 лет, и теперь намерен заставить Дома заплатить самую высокую цену. В фильме «Форсаж X» у Дома появятся новые союзники и всплывут старые враги.

Наряду с обычной командой, включающей Рэмси (Натали Эммануэль), Мию (Джордана Брюстер), Хана (Санг Канг), Романа (Тайриз Гибсон) и Теджа (Лудакрис), в «Форсаж X» также возвращаются некоторые более ранние персонажи этого сериала, такие как Сайфер (Шарлиз Терон), Куини (Хелен Миррен) и Маленький Никто (Скотт Иствуд). В фильме появятся и некоторые новые персонажи, такие как Данте (Джейсон Момоа), Тесс (Бри Ларсон), Бадди (Майкл Рукер) и персонаж в исполнении Риты Морено. Сценарий к фильму написал Джастин Лин, а режиссером выступил Луи Летерье («Иллюзия обмана», «Невероятный Халк»).

Мировая премьера фильма «Форсаж X» запланирована на 19 мая, старт показа в Украине состоится 17 мая.