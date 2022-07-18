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Вышел первый трейлер сериала «Идол» с Лили-Роуз Депп и певцом The Weeknd от создателя «Эйфории»

Вышел первый трейлер сериала «Идол» с Лили-Роуз Депп и певцом The Weeknd от создателя «Эйфории»

Канал HBO опубликовал первый тизер-трейлер нового сериала The Idol / «Идол» от создателя знакового ТВ-проекта Euphoria / «Эйфория» Сэма Левинсона. Помимо именитого шоураннера сериал выделяется интересным актерским составом.

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Так, титульную роль играет Эйбел Макконен Тесфайе, больше знакомый широкой публике под сценическим псевдонимом The Weeknd, а его экранной партнершей станет Лили-Роуз Мелоди Депп — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Сюжет сериала построен на отношениях загадочного владельца ночного клуба в Лос-Анджелесе (и по совместительству лидера современного культа) и начинающей поп-звезды. Если вы смотрели сериал Euphoria / «Эйфория», то можете предположить, что вас ждет (яркая психологическая драма).

Дату выхода сериала The Idol / «Идол» на платформе HBO пока не объявили, но в трейлере обещают, что премьера состоится «очень скоро».


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