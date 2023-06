Вышел трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с украинской озвучкой

Недавно мы сообщали, что игра Cyberpunk 2077 получит украинскую локализацию. Речь шла как об оригинальной игре, так и о дополнениях Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В тот момент разработчики продемонстрировали трейлер дополнения, сопровождавшегося официальными украинскими субтитрами. А теперь появился полностью локализованный трейлер с украинским озвучиванием.

Локализованный трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty подготовила команда Sandigo Studio. Это авторская студия озвучивания и дубляжа видеоигр. Следует отметить, что на момент выхода Cyberpunk 2077 и дополнение будут иметь официальную текстовую локализацию. Не исключено, что Sandigo Studio обратится в компанию CD Projekt с предложением создать полноценную голосовую локализацию. Однако пока никаких сведений на этот счет нет.

Добавим, что сейчас Sandigo Studio работает над полноценной локализацией игры The last of us Part 1 и League of Legends. Будем надеяться, что благодаря усилиям украинских локализаторов будет становиться все больше игр с качественным полноценным переводом.