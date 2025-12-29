Новости Кино 29.12.2025 comment views icon

Обошел "Одиссею" и "Аватара": назван самый популярный трейлер 2025 года

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року

В 2025 году вышло немало трейлеров громких фильмов — от Кристофера Нолана, Джеймса Кэмерона до продолжение любимого фильма Квентина Тарантино. Но каждого из них обогнал небольшой тизер культовой драмы.

Forbes составил рейтинг ТОП-10 трейлеров, которые больше всего смотрели зрители. По этим данным, самым популярным в этом году стал короткий тизер фильма «Дьявол носит Prada 2», который возвращает на экраны Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй. Анонс ленты быстро вышел в лидеры и установил новый рекорд по просмотрам. В течение первых 24 часов видео собрали 181,5 млн просмотров. По подсчетам аналитической компании WaveMetrix, это лучший старт среди всех комедийных трейлеров, которые они отслеживали за последние 15 лет.

Позади остались крупные релизы Disney. Второе место занял тизер live-action римейка «Моана», который набрал 161,2 млн просмотров за сутки. Третьим стал «Лило и Стич», который назвали лучшим фильмом в истории Disney, с результатом 149,4 млн просмотров за тот же период.

Среди топовых трейлеров года почти все позиции заняли сиквелы, римейки или ленты из известных франшиз. Единственным исключением стал байопик «Майкл» — биографическая лента о Майкле Джексоне, которая заняла восьмое место в рейтинге Главную роль в нем исполнил племянник певца.

Самые популярные трейлеры 2025 года

  • Дьявол носит Прада 2 — 181,5 млн
  • Ваяна (2026 г.) — 161,2 млн
  • Лило и Стич (2025) — 149,4 млн
  • Фантастическая четверка: Первые шаги — 144,1 млн
  • История игрушек 5 — 133,6 млн
  • Аватар: Огонь и пепел — 127,6 млн
  • Зверополис 2 — 125,6 млн
  • Одиссея — 121,4 млн
  • Майкл — 113,9 млн
  • Злая: Навсегда — 113 млн

Добавим, что «Дьявол носит Prada 2» выйдет в прокат 1 мая 2026 года. В сиквеле, кроме Миранды Пристли и Энн Хэтэуэй, появятся Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также к актерскому составу также присоединился Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды. Над фильмом снова работают режиссер Дэвид Френкель и сценарист Алин Брош МакКенна.

Источник: World of Reel

Популярные новости

arrow left
arrow right
Фейковый торрент фильма "Битва за битвой" несет троян на ваш ПК через субтитры
Дети Маколея Калкина смотрят "Один дома" и до сих пор не знают, что их отец — Кевин
Вышел первый трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана
YouTube добавил функцию личных итогов года: отчет о ваших видеопривычках на 12 карточках
"Человек завтрашнего дня": в следующем фильме о Супермене он получит нового антагониста и очень неожиданный союз
Киллиан Мерфи и юные Шелби: вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки"
Disney обвинили в краже хореографии для Star Wars: Visions из фанатского видео
"Бегущий человек рулит": первые отзывы критиков отмечают остроумную сатиру и захватывающие сцены
Как "Путь воды", но с огнем: "Аватар 3" оценили в 69% на Rotten Tomatoes — самый низкий рейтинг в серии
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Шон Пенн снялся в украинском фильме за гонорар в $1
"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине
Обновлено: Netflix купил Warner Bros. за $72 млрд
Композитор "Аватар 3" написал 1907 страниц нот, чтобы музыки хватило на 3+ часа фильма
"Бегущий человек": финальный трейлер приглашает к игре
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
Росомаха становится пастухом: первые кадры комедии "Овцы-детективы" с Хью Джекманом
Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года
Официально: "Гремлины 3" от Стивена Спилберга выйдут спустя 43 года после первого фильма
Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" получил первый постер и дату релиза — сначала в кинотеатрах
"Здесь произошло что-то очень плохое": украинский трейлер фильма "Сайлент Хилл. Возвращение", релиз — 22 января
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить