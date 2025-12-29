Обошел "Одиссею" и "Аватара": назван самый популярный трейлер 2025 года

В 2025 году вышло немало трейлеров громких фильмов — от Кристофера Нолана, Джеймса Кэмерона до продолжение любимого фильма Квентина Тарантино. Но каждого из них обогнал небольшой тизер культовой драмы.

Forbes составил рейтинг ТОП-10 трейлеров, которые больше всего смотрели зрители. По этим данным, самым популярным в этом году стал короткий тизер фильма «Дьявол носит Prada 2», который возвращает на экраны Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй. Анонс ленты быстро вышел в лидеры и установил новый рекорд по просмотрам. В течение первых 24 часов видео собрали 181,5 млн просмотров. По подсчетам аналитической компании WaveMetrix, это лучший старт среди всех комедийных трейлеров, которые они отслеживали за последние 15 лет.

Позади остались крупные релизы Disney. Второе место занял тизер live-action римейка «Моана», который набрал 161,2 млн просмотров за сутки. Третьим стал «Лило и Стич», который назвали лучшим фильмом в истории Disney, с результатом 149,4 млн просмотров за тот же период.

Среди топовых трейлеров года почти все позиции заняли сиквелы, римейки или ленты из известных франшиз. Единственным исключением стал байопик «Майкл» — биографическая лента о Майкле Джексоне, которая заняла восьмое место в рейтинге Главную роль в нем исполнил племянник певца.

Самые популярные трейлеры 2025 года

Дьявол носит Прада 2 — 181,5 млн

Ваяна (2026 г.) — 161,2 млн

Лило и Стич (2025) — 149,4 млн

Фантастическая четверка: Первые шаги — 144,1 млн

История игрушек 5 — 133,6 млн

Аватар: Огонь и пепел — 127,6 млн

Зверополис 2 — 125,6 млн

Одиссея — 121,4 млн

Майкл — 113,9 млн

Злая: Навсегда — 113 млн

Добавим, что «Дьявол носит Prada 2» выйдет в прокат 1 мая 2026 года. В сиквеле, кроме Миранды Пристли и Энн Хэтэуэй, появятся Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также к актерскому составу также присоединился Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды. Над фильмом снова работают режиссер Дэвид Френкель и сценарист Алин Брош МакКенна.

Источник: World of Reel