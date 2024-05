«Хищный лес» / Never Let Go — украинский трейлер хоррора с Хэлли Берри

Компания «Киномания» сообщила о скором выходе в прокат нового фильма в жанре хоррор под названием «Хищный лес» / Never Let Go.

Картина рассказывает о матери-одиночке, которая вместе со своими детьми поселилась в глуши. Она учит их суровым правилам выживания для собственной защиты. Главное из них — это всегда оставаться в поле зрения друг друга и всегда держать связь с домом с помощью веревки. Как только они переступают порог родного дома, на каждого из них начинается охота: неизвестные, страшные существа подстерегают их в тени. Когда один из сыновей исчезает в лесу, семья вынуждена выйти за пределы своего дома. Когда один из парней начинает сомневаться в существовании зла, связь разрывается, что приводит к ужасной борьбе за выживание.

Хоррор «Хищный лес» снял режиссер Александр Ажа («Высокое напряжение», «Холмы имеют глаза»). Фильм снят по сценарию Кевина Кафлина и Райана Грассби. Главные роли исполнили актеры Хэлли Берри («Люди Икс», «Джон Уик 3»), Кристин Парк (сериал «На поверхности»), Стефани Лавин (сериал «Таинственное королевство Бенедикта») и другие.

Фильм «Хищный лес» выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 26 сентября 2024 года.