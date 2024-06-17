«Дэдпул и Росомаха» получил «добро» на показ в Китае — в сокращенной и цензурированной версии

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Оригинальный «Дэдпул» так и не запустился в Китае из-за «чувствительного контента», тогда как его продолжение 2018 года вышло на экраны региона с опозданием на несколько месяцев и с корректировкой до версии PG-13 Дети до 13 лет допускаются на фильм только с родителями..

Это первый случай, когда фильм о «болтливом наемнике» дебютирует в Китае одновременно с миром — 26 июля (в Украине фильм стартует на день раньше, 25 июля).

Disney объявила о выпуске «Дэдпул и Росомаха» в Китае в своем китайском аккаунте (через THR), однако не уточнила, как именно цензуруют фильм — учитывая режим работы местных регуляторов, вероятно, сокращения коснутся некоторых сцен жестокости. В то же время источники, близкие к студии, говорят, что это не повлияет на «целостность повествования» или «общее настроение Дэдпула».

Напомним, что трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» побил рекорд по количеству мата во вселенной Марвел в целом, а сама кинолента получила рейтинг R.

«Дэдпул и Росомаха» — это единственный фильм MCU, который выйдет в 2024 году, и, пожалуй, самый ожидаемый выпуск о супергероях последних времен, который объединит на экране персонажей Хью Джекмана и Райана Рейнольдса.

Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «встряска», которая может спасти Marvel, а сам режиссер ленты Шон Леви уточнил, что необязательно пересматривать другие фильмы MCU, чтобы понять действия в третьем «Дэдпуле».

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Начиная с эпохи пандемии, Голливуд не слишком много зарабатывает на Китае — даже самые успешные ленты 2024 года, такие как «Годзилла и Конг: Новая империя», принесли из региона небольшую долю в общую кассу. Marvel, возможно, переживает наибольший упадок — сначала студия сталкивалась с ограничениями во время пандемии, а затем из-за подозрения в определенной неприемлемой в Китае политической позиции. В конце концов в прошлом году фильмы MCU зашли в страну, но ни один не приблизился к отметке в $100 млн — цифра, которая когда-то была стандартной для франшизы в Китае.

В то же время студия все еще пытается побороть свою глобальную проблему с падением продаж билетов и ранее объявила, что будет выпускать «всего 2-3 фильма в год», чтобы побороть усталость от супергероики.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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