Windows 11 снова «пожирает» мощность процессора — Microsoft знает, но пока ничего не сделала

Июньские сборки Windows 11 Insider страдают от повышенного использования процессора, и решения этой проблемы пока нет. Участники инсайдерской программы подозревают в этом Microsoft Cross Device Service — программу взаимодействия смартфона и ПК. Microsoft знает о проблеме, но уже больше недели не исправила ее.

Об этой проблеме впервые сообщили 5 июня 2024 года на форумах Microsoft. Повышенная нагрузка на процессор исчезает, если отключить службу Microsoft Cross Device Service. К сожалению для инсайдеров Windows 11, которые хотели бы использовать службу обмена файлами между устройствами, Microsoft еще не выпустила исправление. Инженер Microsoft Дженнифер Джи ответила одному из них: «Спасибо за ваше терпение, мы определили причину и работаем над ее исправлением» — но его еще нет.

Есть предположение, что эта ошибка возникла из-за новых улучшенных функций службы взаимодействия с устройствами в Windows 11. Это позволяет ПК легче синхронизироваться с телефоном для обмена файлами и т. Д. Поддержка Phone Link была определена как наиболее вероятная причина, но более старые изменения, внесенные в Cross Device Service в более ранних сборках, также могут быть ответственны за это.

Пользователи в очередной раз отмечают, что Microsoft, возможно, движется «куда-то не туда». Система использует до 10% мощности процессора в простое, функция Recall вызывает беспокойство из-за безопасности. Microsoft вынуждена чаще делать шаги назад с собственными нововведениями в Windows 11. По крайней мере, есть надежда, что новый «пожиратель» ресурсов будет исправлен до релиза.

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Источник: Tom`s Hardware

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