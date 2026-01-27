Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550

Vivo расширила линейку смартфонов X200, которая уже включает несколько моделей — от тонкого флагмана X200s до камерафона Vivo X200 Ultra. Теперь настал черед более доступной версии Vivo X200T, которая тем не менее, предлагает характеристики флагманского уровня.





Характеристики Vivo X200T

Смартфон Vivo X200T получил металлическую рамку и стеклянные панели спереди и сзади. Новинка имеет 6,67-дюймовый Zeiss Color Master AMOLED дисплей с 10-битной глубиной цвета, разрешением 2800х1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Экран прикрывает защитное стекло Schott Glass. Устройство несет на борту 3-нм процессор Dimensity 9400+, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 или 512 ГБ.

На задней панели расположилась камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами и оптикой Zeiss. Основная камера — широкоугольная, с сенсором Sony LYT702 формата 1/1,56 дюйма и оптической системой стабилизации изображения. Дополнительно доступна телефото камера с сенсором LYT600 1/1,95 дюйма, 3-кратным оптическим увеличением (70 мм f/2.57) и оптической стабилизацией изображения. Еще есть ультраширокоугольная камера с сенсором JN1 1/2,76 дюйма, фокусным расстоянием 15 мм и автофокусом. Фронтальная камера получила 32 Мп сенсор KD1 (1/3,44 дюйма) с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.0.





Аккумулятор имеет емкость 6200 мА-ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. Дополнительно производитель реализовал сквозную зарядку, которая снижает износ батареи при высоких нагрузках. Корпус имеет защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Новинка работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Производитель обещает 5 лет обновлений Android и 7 лет обновлений безопасности.

Цена

Новый смартфон Vivo X200T уже поступил в продажу в Индии в двух цветах: Stellar Black и Seaside Lilac. Модель с 12/256 ГБ памяти оценили в €550, а цена версии 12/512 ГБ составляет около €640.

Источник: gsmarena