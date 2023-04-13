Вышла первая бета-версия Android 14 с улучшенной навигацией и конфиденциальностью

Google выпустила первую бета-версию ОС Android 14 с рядом новых функций, ориентированных на системную навигацию, конфиденциальность, производительность и персональную настройку.

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Google обновила навигацию жестами. Теперь она предлагает более заметную стрелку назад в стиле Material You, которая настраивается в соответствии с темой или обоями устройства. Такая стрелка призвана помочь пользователям лучше понять предиктивный жест назад в Android 14.

В Android 14 представлен новый системный экран для предоставления доступа к коннтенту. Новая таблица позволяет разработчикам добавлять настраиваемые действия для конкретных приложений в верхнюю часть общего меню. Здесь также используется больше сигналов приложений, чтобы определить, где должны ранжироваться цели прямого обмена, которые появляются в верхней части страницы.

Ещё в первой бета-версии Android 14 появились новые графические функции, такие как эффекты трансформации и расширенные языковые настройки, которые автоматически настраивают приложения для поддержки языковых настроек для каждого приложения отдельно.

Улучшения в сфере конфиденциальности теперь позволяют приложениям ограничивать видимость конфиденциальных данных службами специальных возможностей. Эти требования будут проверяться Google Play Protect. Google предполагает, что новые средства защиты конфиденциальности можно использовать для предотвращения таких действий, как случайный перевод денег или проверка в приложении для покупок.

Пользователи, желающие опробовать бета-версию Android 14, могут воспользоваться инструкциями на сайте разработчиков Android. Поддерживаются устройства Pixel 4a (5G), Pixel 5 и 5a, Pixel 6 и 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и 7 Pro.

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Источник: The Verge