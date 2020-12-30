Вышла третья часть приключенческой игры Escape: A Game, играть в которую нужно через Google Docs





Для многих тех, кто был вынужден провести большую часть пандемии, работая дома, идея сбежать из комнаты, которая превратилась в импровизированный офис, вероятно, очень близка. Воплотить эту мечту в жизнь можно с помощью ещё одного офисного инструмента – пакета Google Docs. В сервисе доступна серия «квестов» на эту тему, и на этой неделе вышла третья часть игры.

Escape: A Game Энтони Смита оформлена в стиле приключенческой игры, действие которой разворачивается в серии взаимосвязанных документов Google Docs. Игрок «просыпается» от таинственного сна в комнате, наполненной дымом, и ему нужно выбраться оттуда. В каждой из частей меняется антураж, но общий принцип остаётся тем же – нужно спастись из загадочного места.

Однако нужно отметить, что Google Docs – это вовсе не игровой движок. Переход по ссылкам требует выполнять несколько кликов мышкой, а по мере игры накапливается количество открытых вкладок. Это может вызывать путаницу, а также приводит к повышению потребления ресурсов системы. Как отмечают журналисты ресурса The Verge, при открытии большого количества игровых вкладок (при открытии перекрёстных подсказок или наборе номера на внутриигровом телефоне) ноутбук начинает испытывать значительную нагрузку. Например, прохождение первой части требует около одного часа времени и приводит к открытию 50 вкладок в браузере.

Игра Escape: A Game доступна бесплатно в Google Docs: Part 1, Part 2 и Part 3.

Источник: The Verge