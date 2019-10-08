Вышло обновление macOS 10.15 Catalina, но диджеям Apple пока рекомендует оставаться на MacOS Mojave
Компания Apple выпустила новую версию своей настольной операционной системы macOS 10.15 Catalina. Как всегда, ОС предлагает много новшеств, но не все из них порадуют пользователей.
В macOS 10.15 Catalina компания Apple решила отказаться от iTunes, а функции этого приложения теперь разделены между отдельными приложениями Apple Music, Podcasts и Apple TV. И это новшество оказало большое влияние на группу пользователей, которые в своей работе полагались на iTunes. Речь идёт о ди-джеях.
Дело в том, что наряду с удалением iTunes пользователи также теряют поддержку XML-файлов, поскольку всё воспроизведение музыки на Mac переходит к официальному приложению Music, которое имеет новый формат библиотеки. Поддержка файлов XML — это популярная функция для ди-джеев, которые используют её для сортировки треков в списках воспроизведения и для опции «Совместное использование библиотеки iTunes XML с другими приложениями» для беспрепятственной передачи данных между приложениями. Множество популярных приложений для ди-джеев, таких как Rekordbox и Traktor, читают файлы XML. Но они пока не способны работать с форматом, используемым в приложении Music. Потому ди-джеям и другим пользователям, нуждающимся в формате XML для синхронизации музыкальной библиотеки, в Apple рекомендуют избегать обновления до macOS 10.15 Catalina и продолжать использовать предпочитаемое программное обеспечение на MacOS Mojave, пока разработчики не выпустят обновления приложений с поддержкой нового формата.
Среди прочих изменений можно отметить тот факт, что синхронизация устройств iPhone и iPad была перенесена в Finder. В новой версии ОС также представлена поддержка приложений iPad для macOS через Project Catalyst, что может привести к появлению на настольных компьютерах и ноутбуках волны программного обеспечения, изначально созданного для планшетов Apple. macOS 10.15 Catalina также включает новую функцию Sidecar, которая позволяет использовать iPad в качестве дополнительных дисплеев для компьютера Mac — как по беспроводной сети, так и при проводном подключении. Sidecar поддерживает Apple Pencil, позволяя работать в Mac-версиях таких приложений, как Photoshop. Также можно комментировать скриншоты или PDF-файлы с помощью Apple Pencil.
Также отмечается появление новой функции Screen Time в macOS и более строгих средств защиты конфиденциальности: теперь приложения должны запрашивать разрешение на доступ к рабочему столу, документам, iCloud Drive и внешнему хранилищу. Функция обеспечения безопасности Activation Lock ориентирована на компьютеры с чипом T2, они не смогут быть стёрты и повторно активированы без указания пароля Apple ID пароля.