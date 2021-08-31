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На днях состоялось очередное обновление стабильной ветки ядра операционной системы Linux — до версии 5.14. Апдейт вышел через несколько дней после 30-й годовщины с момента анонса Линусом Торвальдсом ядра Linux (25 августа 1991 года).

Всего в новую версию вошло 15 883 исправлений от 2 002 разработчиков — изменения претерпели 12 580 файлов, добавлено 861 501 строк кода, удалено 321 654 строк. Размер патча — 69 МБ. Для сравнения, в предыдущей версии 5.13 было 17 189 исправлений при размере патча 60 МБ.

Примерно 47% изменений в версии 5.14 касаются драйверов устройств, 14% — обновление кода аппаратных архитектур, 13% связано с сетевым стеком, 3% — с файловыми системами и еще 3% — с внутренними подсистемами ядра.

Среди ключевых новшеств Linux 5.14:

в планировщике задач реализован новый режим планирования SCHED_CORE (позволяет управлять процессами, совместно выполняемы на одном ядре CPU);

поддержка закрытых областей памяти с помощью системного вызова MEMFD_SECRET ();

удаление драйверов ide и raw;

новый контроллер приоритетов ввода/вывода для cgroup;

инфраструктура для создания загрузчиков верифицированных BPF-программ;

улучшения по части поддержки графики Intel Alder Lake, AMD Yellow Carp и Beige Goby;

поддержка AMD SmartShift;

поддержка Raspberry Pi 400.

С полным перечнем нововведений, исправлений и улучшений можно ознакомиться на официальном сайте. Сайт Phoronix отслеживает все подробные отчеты по всем изменениям в Linux 5.14; желающие могут ознакомиться со всеми техническими деталями по ссылке.

Одновременно латиноамериканский фонд свободного ПО создал вариант полностью свободного ядра — Linux-libre 5.14-gnu.