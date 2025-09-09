Встречайте, Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, увеличенный экран и до 42 часов автономной работы за $799

Apple анонсировала Apple Watch Ultra 3, который теперь поддерживает 5G и спутниковое соединение, а также получил увеличенный дисплей LTPO3 — размер часов такой же, как и у предшественника, но экран «растянут» к краям.

Apple Watch Ultra 3 продолжает линейку Apple Watch Ultra 2, представленного в 2023 году; черной версии Ultra 2, вышедшей в прошлом году; и оригинального Ultra 2022 года. Эта линейка традиционно ориентирована на спортсменов и сторонников активного образа жизни, предлагая длительную автономность (в этом случае до 42 часов автономной работы, а в режиме низкого энергопотребления — до 72 часов), яркие дисплеи и усовершенствованный GPS для отслеживания тренировок.

Новый Ultra также получает оповещения о признаках гипертонии и может предоставить оценку сна.

Apple Watch Ultra 3 предлагается в черном и натуральном титановом цветах по цене от $799. Публичный релиз состоится 19 сентября, но он уже доступен для предзаказа в США.

Также на презентации показали Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE 3. Кроме новых устройств, этой осенью компания запускает watchOS 26, которая включает такие функции, как Workout Buddy на базе Apple Intelligence, улучшенный Smart Stack, жест движения запястья для отклонения уведомлений и новый язык дизайна Apple Liquid Glass (который также появится в других продуктах Apple).