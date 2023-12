Sony PlayStation 5 Pro приписывают GPU с архитектурой AMD RDNA3, прирост производительности на 60% и масштабирование 4К 30 к/с

В сети появились новые сведения о грядущей модификации игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro, также известной под кодовым названием Project Trinity.

Судя по данным новой утечки, модель PS5 Pro сохранит процессорную архитектуру Zen2, используемую в текущей версии PS5. Это нужно для обеспечения полной совместимости с нынешней консолью. Однако новая система-на-чипе Viola получит более высокую динамическую пиковую частоту. Также упоминается «ускоренная трассировка лучей».

Сообщается, что SoC Viola изготавливается компанией TSMC на базе техпроцесса N4P. Вычислительные ядра смогут работать на частоте до 4,4 ГГц. Чип включает 8 ядер CPU и GPU c 56 активными исполнительными блоками из 60 доступных (по данным другого инсайдера ─ 60 из 64). При этом в GPU используется архитектура RDNA3 с улучшениями в плане трассировки лучей, позаимствованными у RDNA4. Система включает 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом и пропускной способностью 576 ГБ/с. Целевая частота GPU – 2,0 ГГц. Ожидается, что прирост производительности в растровых операциях достигнет 50-60%, а при трассировке лучей – превысит 2-кратное значение.

Project Trinity станет кульминацией развития трех ключевых технологий: быстрое хранилище (уже реализовано в PS5), ускоренная трассировка лучей и масштабирование. NPU XDNA2 будет использоваться для ускорения разработанной Sony технологии временного масштабирования машинного обучения. Это будет одной из основных особенностей PS5 Pro. Целью является стабильное масштабированное изображения до 4K с частотой выше 30 кадров в секунду.

Can't comment on other peoples leaks because I don't know.

Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 11, 2023