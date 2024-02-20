Аналитики предполагают, что Sony выпустит Pro-версию PlayStation 5 в этом году

Sony скорее всего, выпустит обновленную версию PlayStation 5 в этом году, рассказали CNBC аналитики после того, как компания снизила прогноз продаж своей флагманской консоли. Этот шаг должен повысить интерес к PlayStation 5 и предложит улучшенную аппаратную часть к выходу Grand Theft Auto VI в 2025 году, одной из самых ожидаемых игр этого десятилетия.

Впервые выпущенной в ноябре 2020 года консоли Sony PlayStation 5 уже более 3 лет. На прошлой неделе японский игровой гигант снизил прогноз продаж PS5 на финансовый год, заканчивающийся в марте, с 25 до 21 млн единиц. Sony также ожидает «постепенного снижения» продаж до следующего апреля — окончания 2025-го финансового года, поскольку за этот период не выйдет продолжений крупных франшиз.

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В прошлых циклах развития консолей выпуск более мощных версий случался лишь однажды. Sony выпустила Pro версию PlayStation 4, консоли предыдущего поколения, примерно через три года после первого запуска PS4, однако для этого было две причины, Microsoft готовила Xbox One X, которая должна была исправить предыдущие просчеты поколения. Одновременно стали популярными 4К-телевизоры, поэтому консоли позволили выводить игры с таким разрешением.

Хотя особой необходимости в этом сейчас нет, аналитики ожидают PlayStation 5 Pro от Sony.

Кажется, в игровой индустрии существует широкий консенсус, что Sony действительно готовит запуск PS5 Pro во второй половине 2024 года. Sony захочет быть уверенной, что к выходу GTA VI в 2025 году у нее будет готово превосходное аппаратное обеспечение, что даст ей преимущество перед конкурентами игровой индустрии. — Серкан Тото, гендир токийской консалтинговой компании Kantan Games.

В прошлом году Sony выпустила несколько обновленную PS5, а также портативную консоль под названием PlayStation Portal. Но PS5 Pro, вероятно, будет гораздо большим обновлением.

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