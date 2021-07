Несколько недель назад исследователь безопасности Карл Скоу обнаружил, что после присоединения к сети Wi-Fi с названием %p%s%s%s%s%n функциональные возможности Wi-Fi в iPhone становятся «навсегда неработоспособными». Смартфон не может больше подключаться к беспроводной сети ни после изменения SSID точки доступа, ни после перезагрузки. Возобновить работоспособность беспроводного модуля можно было лишь после сброса настроек сети. Но теперь Карл Скоу обнаружил еще одну брешь в системе безопасности, и на этот раз она гораздо серьёзнее.

В предыдущем случае сбой в работе модуля Wi-Fi проявлялся только после попытки подключения Wi-Fi с названием %p%s%s%s%s%n. Новая уязвимость связана с использованием SSID имени сети %secretclub%power. Причём, сбой проявляется даже без попытки подключения к ней, а лишь при нахождении доступной сети. Более того, сброс настроек сети смартфона не помогает восстановить работоспособность модуля Wi-Fi в iPhone.

You can permanently disable any iOS device’s WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021