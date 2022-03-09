WarnerMedia приостановила весь новый бизнес в рф

После того, как 15 телеканалов группы Discovery Inc решили «уйти» из россии из-за военного вторжения и «закона о фейках», о приостановке бизнеса в рф объявила WarnerMedia — американская транснациональная медиакорпорация, один из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар.

«Я хочу поделиться с каждым из вас рядом решений, которые мы приняли в отношении деловых операций WarnerMedia в россии. После российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает все новые операции в россии. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российским организациям и приостановку наших запланированных театральных и игровых выпусков», — сообщил Килар в служебной записке сотрудникам WarnerMedia, которая оказалась в распоряжении Variety.

Warner Bros., принадлежащая WarnerMedia, ранее приостановила свои планы по выходу «Бэтмена» в рф.

Среди основных компаний, входящих в WarnerMedia: WarnerMedia Direct (HBO Max и Warner Max), Studios & Networks (Warner Bros., CW Television Network, Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, Turner Classic Movies, Home Box Office, TBS, TNT), WarnerMedia News & Sports (CNN, Turner Sports, AT&T Sports Networks, LLC), и WarnerMedia Sales & Distribution (Warner Bros. Television Distribution, Otter Media, Xandr).