Windows 10X не выйдет раньше 2021 года, в ОС имеются проблемы с поддержкой настольных приложений win32





Операционная система Microsoft Windows 10X, ориентированная на применение в устройствах с двумя дисплеями, может появиться не ранее 2021 года.

Ранее Microsoft рассказала об изменении концепции Windows 10X. Если первоначально эту версию ОС планировалось использовать для устройств с двумя дисплеями (как Surface Neo), то потом её решили переделать для применения на устройствах с одним экраном. По данным ZDNet, устройства с одним дисплеем и ОС Windows 10X, разработанные для применения в сферах бизнеса и образования, должны появиться примерно весной 2021 года. Лишь годом позже Microsoft сможет представить решения с двумя дисплеями и этой версией операционной системы. Если эти данные верны, то они свидетельствуют о существенной задержке с реализацией планов Microsoft.

В качестве одной из причин пересмотров сроков выхода новых продуктов в Microsoft называют пандемию коронавирусной инфекции. Мир очень сильно изменился по сравнению с октябрём прошлого года, когда компания огласила свои планы относительно устройств с двумя экранами. После того как Microsoft увидела всплеск использования Microsoft Teams и Windows 10, компания переработала многие из своих продуктов, поставив во главу угла удалённую работу и более важные устройства, такие как ПК и ноутбуки.

Кроме того, в процессе разработки ОС возникли проблемы с поддержкой в Windows 10X традиционных настольных приложений win32. В частности, наблюдаются проблемы с производительностью таких приложений и совместимостью более сложных приложений, интегрированных в операционную систему. Это тоже способствовало задержке выхода ОС.

Дополнительно Microsoft сейчас работает над тем, чтобы перенести некоторые идеи пользовательского интерфейса из Windows 10X в обычную версию Windows 10. У Microsoft теперь есть целая команда, посвящённая согласованности дизайна и иконографии в Windows 10.

Источник: The Verge