Windows 11 можно запускать на компьютерах Apple с процессорами M1 и M2 с Parallels Desktop 18

Microsoft официально одобрила запуск Windows 11 на компьютерах Mac на базе ARM с помощью Parallels Desktop. В новой статье на сайте поддержки компания рассказала об использовании Parallels 18 для запуска ARM-версий Windows 11 Pro и Enterprise на компьютерах Mac с процессорами M1 и M2, что делает такое использование и его поддержку официальной опцией.

При этом существует ряд ограничений. Нельзя запускать 32-разрядные приложения ARM – отчасти потому, что Microsoft не рекомендует использовать 32-разрядное программное обеспечение на всех сборках ARM Windows. Устройства не будут работать, если на них не установлены драйверы Windows 11 ARM. Также использовать ничего, что зависит от другого уровня виртуализации – приложения Android, подсистему Linux и песочницу Windows. Не получится запустить и некоторые игры, так как все, что требует DirectX 12, OpenGL 3.3 или старше не будет работать.

С 2021 года стало возможным запускать Windows 11 в Parallels на компьютерах ARM Mac, система работала достаточно хорошо. Однако нужно было использовать предварительную версию ОС – Microsoft тогда заявляла, что не планирует поддерживать новые Mac. Официальный подход устраняет проблемы с лицензированием, а версия Parallels Desktop 18 позволяет без особых усилий загружать и устанавливать Windows 11.

Остается открытым вопрос, как Microsoft изменила политику лицензирования – до сих пор она лицензировала только версии Windows для ARM напрямую поставщикам ПК. В компании Parallels утверждают, что можно купить либо отдельную лицензию Windows 11 Pro, либо использовать обычный корпоративный процесс покупки.

Конечно, это не такой уровень поддержки Windows, как это было с компьютерами Mac на базе Intel, на которых запускался Apple Boot Camp. Производительность или совместимость также будет отставать от ПК, созданном для Windows на ARM. Тем не менее метод может помочь в случаях, когда существует жесткое требование использовать те или иные приложения Windows. В своё время таким же образом на Mac с M1 появилась Windows 10:

Источник: Engadget